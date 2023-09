Le vrai ou faux junior répond aux questions sur les catastrophes naturelles récentes au Maroc et Libye

Cette semaine, dans Le vrai ou faux junior, nous répondons aux questions des élèves sur les catastrophes naturelles qui ont notamment touchées le Maroc et la Libye ces dernières semaines.

Est-ce vrai qu'il y a un lien entre le séisme au Maroc ou les inondations en Libye et le réchauffement climatique ? Est-ce vrai que le tremblement de terre au Maroc pourrait provoquer un tsunami à Marseille ? Les élèves du collège du Sacré-Cœur à Marseille et ceux du collège Jules-Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) ont des questions et nos spécialistes leur répondent.

Le changement climatique a un lien avec les inondations, mais pas avec les séismes

Clémence se demande s'il est vrai que "les tremblements de terre et inondations sont dûs au réchauffement climatique ?"

Selon Davide Faranda, chercheur au CNRS, spécialistes des événements extrêmes climatiques, "les catastrophes de nature sismologique, donc les tremblements de terre qui se passent sous la surface de la Terre, ne sont pas impactées par les changements climatiques." En revanche, selon lui, "les inondations comme celles qui ont touché la Libye, sont bien causées par des cyclones méditerranéens ou des pluies très intenses. Et ça, ce sont des catastrophes naturelles qu'on peut lier au changement climatique."

Davide Faranda explique que ce sont les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2 généré par la combustion d'énergie fossile par exemple, qui vont réchauffer l'atmosphère, puis la mer qui va s'évaporer. Toute cette eau va se cumuler dans l'atmosphère, puis lorsqu'il y a un orage ce sont des pluies diluviennes qui vont s'abattre sur des terrains extrêmement secs, là encore à cause de températures qui ne cessent d'augmenter. C'est ce qui provoque des inondations énormes comme observées en Libye.

Il est très peu probable que de tels séismes se produisent en France

Arellys se demande s'il est vrai qu’il y aura ce même type de catastrophes naturelles en France.

Davide Faranda explique que le risque de voir un tremblement de terre comme au Maroc est très mince en France où "la sismicité est faible ou modérée." En revanche, ça ne veut pas dire que c'est impossible, il y a déjà eu des séismes en France, comme en 2019 dans la vallée du Rhône ou encore en 1909, dans la région d'Aix-en-Provence.

Avec sa géographie assez variée, la France est plus exposée à d'autres types de catastrophes, précise Davide Faranda, comme par exemple, "sur la mer Méditerranée, il peut y avoir des pluies très intenses, des orages, voire des cyclones méditerranéens ; dans les Alpes, il peut y avoir des catastrophes liées à la fonte des glaces et l'on on peut avoir des avalanches. Enfin, dans le nord de la France, on peut avoir des tempêtes, comme par exemple en Bretagne ou en Normandie ou même à Paris."

Non, il n'y aura pas de tsunami à Marseille provoqué par le séisme au Maroc

Cham demande s'il est vrai "que les tremblements de terre au Maroc pourraient provoquer un tsunami à Marseille ?"

Yann Klinger, est chercheur au CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris et dirige le laboratoire de tectonique. Il explique à Cham que "les tremblements de terre au Maroc comme celui qu'on a eu récemment, sont très éloignés de la côte, ils sont dans les terres, dans la chaîne de montagne de l'Atlas, donc ce tremblement de terre spécifiquement ne peut pas provoquer de tsunami ou de tremblements de terre à Marseille."