Info franceinfo Séisme au Maroc : près de 1,5 million d'euros collectés pour aider les sinistrés sur Leetchi

Depuis le tremblement de terre meurtrier du 8 septembre, 300 000 euros sont collectés chaque jour pour aider les populations affectées. 23 000 donateurs ont participé à cet élan de solidarité, annonce Alix Poulet, PDG de Leetchi, à franceinfo.

Temps de lecture : 3 min

Près d'une semaine après le séisme du 8 septembre au Maroc, qui a fait près de 3000 morts selon un bilan toujours provisoire, l'élan de solidarité des particuliers en France avec les sinistrés ne faiblit pas. En témoigne le montant des dons sur la plateforme de financement Leetchi."Ce sont environ 300 000 € collectés par jour depuis le début de la mobilisation", indique à franceinfo jeudi 14 septembre Alix Poulet, la PDG de l'entreprise française. Depuis le 8 septembre, près de 1,5 million d'euros ont été collectés, pour un don moyen d'environ 65 euros.

Une campagne de dons très importante pour la plateforme, comparable à la mobilisation après le séisme du 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, ou dans une moindre mesure aux dons récoltés par Leetchi au début de la guerre en Ukraine. La création d'une cagnotte est gratuite sur la plateforme. Leetchi prélève 6% des sommes collectées entre 100 et 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, l'entreprise touche 1,5% des dons.

Franceinfo : Quelle somme a été collectée jusqu'à présent par votre plateforme pour venir en aide aux Marocains ?

Alix Poulet, PDG de Leetchi : On est presque à 1,5 million d'euros. Il y a une mobilisation très forte parce que ce sont à peu près 300 000 € collectés par jour depuis le début, dès le lendemain du séisme. Tout ça grâce à plus de 2 000 créateurs de cagnotte qui se mobilisent, et presque 23 000 donateurs. On ne voit pas du tout d'essoufflement, au contraire. Les dons proviennent de gens de tous âges, qui habitent à travers toute la France.

À qui sont destinées ces sommes collectées ?

Il y a des cagnottes qui sont en majorité créées pour fiancer une association, d'autres pour soutenir la famille, l'entourage du créateur de la cagnotte. Et puis de nombreuses cagnottes sont créées par des personnes qui souhaitent se rendre sur place pour aider et qui ont donc besoin d'acheter du matériel. Des personnalités publiques mobilisent également leur réseau. C'est le cas par exemple du footballeur international Fouad Chafik. On a des petites cagnottes avec des besoins très spécifiques et puis des cagnottes très importantes, dont certaines peuvent dépasser les 100 000 €. C'est une mobilisation massive.

Comment éviter que des escrocs profitent de cet élan de solidarité pour mettre en ligne de fausses cagnottes ?

C'est vraiment un point important, c'est là-dessus que nous attendent à la fois les créateurs et les donateurs. On accompagne les créateurs de cagnottes pour leur rappeler les principes de sécurisation et surtout de bonne communication de leur collecte. À savoir : d'écrire, de rédiger un descriptif précis et clair de l'objet de la collecte pour que les participants, même s'ils ne connaissent pas personnellement le créateur, sachent précisément à quoi va servir leur don. On vérifie l'identité pour chaque créateur de cagnotte et on peut au besoin demander des documents justificatifs complémentaires. J'évoquais par exemple des cagnottes créées pour acheter du matériel. Leetchi peut demander un devis ou une facture du matériel qui va être acheté. Sur toutes les pages de cagnotte, un bouton de signalement est à la disposition de n'importe quel visiteur. Vous n'avez même pas besoin d'être donateur : si vous avez un doute ou s'il y a quelque chose qui vous surprend, vous pouvez signaler une cagnotte et nous expliquer pourquoi. Si une cagnotte est effectivement suspecte notre équipe en charge de la conformité peut procéder à une demande de justificatifs complémentaires. Si le doute persiste, nous sommes amenés à fermer la cagnotte et à rembourser l'intégralité des participants. Ce n'a pour l'instant été le cas d'aucune cagnotte en solidarité avec le Maroc.