Le vrai ou faux junior répond aux questions sur la lumière bleue et les ondes des téléphones portables

Alors que l'usage des téléphones portables était au cœur de l'actualité cette semaine, avec l'idée d'une "pause numérique" pour les collégiens évoquée par la ministre de l'Éducation nationale, Le vrai ou faux junior s'intéresse, vendredi 12 avril, à l'impact des écrans sur la santé. Et en particulier de la lumière et des ondes qu'ils émettent. Serge Picaud, directeur de l'Institut de la vision, l'un des plus importants centres de recherche en Europe sur les maladies liées à la vue, répond aux questions des élèves des collèges André Derain, dans les Yvelines, Jules Ferry, dans l'Essonne, et Jean Perrin, dans les Hauts-de-Seine.

Non, la lumière bleue des téléphones n'est pas dangereuse pour les yeux

"Est-ce vrai que la lumière bleue émise par les écrans est dangereuse pour les yeux ?", demande François. "La lumière bleue des écrans est tellement faible que rien, aucune étude scientifique n'a permis de démontrer une toxicité de la lumière bleue des écrans, explique Serge Picaud. On sait que la lumière bleue du soleil peut être toxique, nous l'avons montré. On sait que la lumière bleue est un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)".

La DMLA est une maladie de la vision qui apparaît après 50 ans et qui évolue progressivement. Les personnes qui en sont atteintes distinguent moins bien les objets, les visages. À terme, elles peuvent perdre la vision centrale de la rétine. La DMLA se développe chez les hommes ou les femmes dont les yeux ont été beaucoup exposés au soleil et qui ne les ont pas suffisamment protégés avec des lunettes.

Oui, la lumière bleue des téléphones peut nous empêcher de dormir

"Est-il vrai que les adolescents manquent de sommeil à cause de la lumière bleue des écrans ?", interroge Nolan. Il faut distinguer deux types de lumière bleue. D'une part, il y a la lumière bleu violette qui est toxique pour les yeux, c'est celle dont parlait Serge Picaud. Le soleil en émet beaucoup, mais les téléphones portables très peu. D'autre part, il y a la lumière bleu turquoise émise par le soleil et aussi par l'écran du téléphone portable. Elle n'est pas dangereuse pour les yeux mais elle peut empêcher de dormir, confirme Serge Picaud.

"Si on utilise des écrans qui sont très brillants au moment de se coucher, cette lumière bleu turquoise va activer nos circuits qu'on dit non visuels dans l'œil et qui vont nous activer, qui vont nous réveiller. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, poursuit le docteur en neurosciences, quand on est en jet-lag à l'étranger, à midi, il faut aller un peu au soleil pour activer ces mêmes circuits et donc absorber beaucoup de cette lumière bleu turquoise qui va nous réveiller et qui va resynchroniser notre horloge interne. Cette horloge, si on l'active au moment de se coucher, elle va nous donner des mauvaises informations et au lieu d'avoir envie de dormir, on va avoir au contraire envie de se réveiller, de faire d'autres choses, ne pas pouvoir dormir alors qu'il faudrait, en particulier si on est adolescent, dormir pour pouvoir justement bien métaboliser tout ce qu'on a appris dans la journée".

Oui, la lumière bleu turquoise est néfaste pour le cerveau

"J'ai vu sur un site que les lumières bleues sont néfastes pour le cerveau. Est-ce vrai et si oui quels sont leurs effets ?", demande Nour

Nour a raison et cela rejoint ce que disait Serge Picaud. Quand on est très exposé à la lumière bleu turquoise, on produit moins de mélatonine. Or, cette hormone, sécrétée par notre cerveau, nous aide à réguler notre horloge interne. Si on produit moins de mélatonine, on est désynchronisé et on peine à s'endormir le soir. Pour ne pas perturber son sommeil, le mieux c'est donc de ne pas regarder d'écran avant de dormir.

Oui, les filtres à lumière bleue peuvent être utiles, mais moins que de baisser la luminosité.

"On dit souvent qu'il faut activer son filtre à lumière bleue, mais est-ce que c'est vraiment utile ?", interroge Antonin, stagiaire à franceinfo. D'après Serge Picaud, directeur de l'Institut de la vision, si ces filtres atténuent la lumière bleu turquoise, ils peuvent, en effet, être utiles. En revanche, les filtres qui prétendent nous protéger contre la toxicité de la lumière pour nos yeux sont une escroquerie. Ce qui est le plus efficace, pour ne pas dérégler notre horloge interne, c'est de baisser la luminosité de l'écran.

Non, les ondes émises par les téléphones portables ne sont pas néfastes pour la santé

"Est-il vrai que notre téléphone dégage des ondes néfastes pour notre santé. Si oui, lesquels et comment faire pour les éviter ?", demande Maëlys. Ce qui est vrai, c'est que pour fonctionner, un téléphone portable émet des ondes électromagnétiques. Quand on est exposé à de très hauts niveaux d'ondes magnétiques, cela peut avoir pour effet d'augmenter la température de notre corps. Mais, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), les téléphones portables vendus en France sont très loin d’atteindre ces niveaux. Et même si c’était le cas, il n’est pas prouvé que cette hausse de la température soit néfaste pour la santé.

Quant aux effets des ondes sur le cerveau, il n’y a pas, pour le moment, de preuve scientifique qui démontre un risque de cancer. L'Organisation mondiale de la Santé estime qu'il faudra du temps pour évaluer les potentiels effets sur les personnes qui ont un usage intense du téléphone portable.

En attendant, ce que recommandent les autorités sanitaires, c'est d'utiliser des écouteurs pour téléphoner ou de mettre le téléphone en haut-parleur. Mais bon, ça, c'est seulement si ça ne dérange pas tes amis, ta famille, les personnes autour de toi.