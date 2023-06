Le Vrai du Faux Junior répond aux questions sur la K-pop

Cette semaine dans le "Vrai du Faux Junior", nous répondons à des questions sur le phénomène de K-pop

La K-pop, pour pop coréenne, est un style musical né à la fin des années 90 et qui, depuis quelques années, génère un incroyable engouement partout dans le monde. Sur YouTube, les vidéos de K-pop cumulent des milliards de vues. Les membres des groupes s'appellent les Idols et ils chantent, dansent dans des clips avec des chorégraphies très rythmées. Parmi les groupes les plus connus de la K-pop, il y a BTS, Blackpink, Enhypen, ou encore Fifty Fifty qui sera prochainement dans la bande-son du film Barbie qui sort en France mi-juillet.

Les élèves du collège André Derain, à Chambourcy dans les Yvelines et ceux du collège Jules Ferry, à Sainte-Geneviève-des-bois dans l'Essonne nous ont interrogés sur ce phénomène. Pour leur répondre nous avons contacté Ophélie Surcouf, elle est autrice de livres sur la culture coréenne et en octobre dernier, elle sortait le livre Kpop culture.

Des auditions éprouvantes et sans garanties de devenir "Idols"

Alexis se demande s'il est vrai que "les auditions pour entrer dans un groupe de K-pop sont très dures".

"C'est vrai" lui répond Ophélie Surcouf, "il faut d'abord faire une audition pour devenir 'trainee' avant d'être dans un groupe de K-pop." Un Trainee, c'est un apprenti, c'est l'étape par laquelle il faut passer avant de devenir "Idol". Ophélie Surcouf, explique que "la compétition pour cela est extrêmement intense parce qu'il y a des milliers de personnes qui auditionnent." L'autrice précise qu'une fois qu'on est apprenti, "il faut s'entraîner très dur pour espérer un jour débuter dans un groupe et il y a des membres qui ont été apprentis pendant 6 à 11 ans avant de débuter d'autres au bout d'un an ou deux. Certains malheureusement pour eux ne débutent jamais."

Ophélie Surcouf indique que la formation des "trainee" consiste à apprendre à danser, chanter, à être dans un groupe. Il y a aussi des entraînements pour passer devant la caméra et il faut aussi savoir parler parfaitement le coréen. Toutes ces étapes se déroulent évidemment "dans un esprit de compétition permanente avec des examens et épreuves régulièrement."

Même les "Idols" doivent faire leur service militaire

Ashley se demande s'il vrai "que certains groupes de Kpop doivent se rendre à l’armée."

Ophélie Surcouf lui explique qu'en Corée, "tous les hommes doivent faire un service militaire d'un an et demi avant leurs 30 ans et cela comprend les 'Idols', c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec leur statut et que c'est vraiment quelque chose de général à tous les Coréens."

L'an dernier, par exemple, il y a eu débat en Corée du Sud autour du groupe BTS. La question était de savoir si oui ou non, ils devaient aller à l'armée et finalement, il a été décidé que même le groupe sud-coréen le plus célèbre au monde, devait, lui aussi, faire son service militaire.

Des restrictions pour les "Idols" en début de carrière surtout

Gabin se demande s'il est vrai "que dans la K-pop il y a de nombreuses restrictions et interdictions, dont l’interdiction de parler à quelqu’un de sexe opposé, d’avoir un petit ami ou même de sortir dehors" et Syffrandie s'interroge sur les "Idols" qui n'auraient pas le droit d'être en couple publiquement.

Ophélie Surcouf leur répond qu'il y a un peu de vrai et de faux dans ces questions, car "ça dépend beaucoup du stade de la carrière des 'Idols' concernées." L'autrice explique qu'en début de contrat, "il y a souvent plus de contraintes et restrictions." Selon elle, les "Trainee" "travaillent énormément et il y a une étape de formation mentale, en tout cas c'est comme cela que les labels le perçoivent, pour devenir une star." Dans ce cadre, explique Ophélie Surcouf, les "Trainee" sont souvent séparés par sexe et selon les contrats de certains, "ils n'ont pas le droit d'être en couple les premières années." Cette contrainte est aussi souvent appliquée pour répondre aux attentes des fans qui peuvent mettre beaucoup de pressions sur les proches de leur Idol préférée.

Oui un "Idol" a été obligé de perdre sept kilos en une semaine

Félix "a entendu dire sur Instagram qu’une "Idol" du nom de Momo, du groupe Twice, aurait été forcée à "faire un régime lui faisant perdre sept kilos en une semaine".

"C'est vrai" lui répond Ophélie Surcouf, "c'est ce que Momo a dit publiquement." L'autrice précise "qu'il faut savoir que le poids des 'Idols' est très contrôlé. En Corée, être mince est perçu comme un critère de beauté et toutes les stars suivent des régimes spécifiques qui peuvent, dans certains cas, être particulièrement extrêmes où on leur demandait d'être particulièrement minces."