franceinfo junior. L’importance de l’éducation aux médias

Franceinfo a créé il y a déjà de nombreuses années franceinfo junior, diffusé l’après-midi. Comment une chaine d’info continue peut-elle s’intéresser à l’éducation aux médias ? Réponse avec Estelle Faure, qui prépare chaque jour ce rendez-vous avec des enfants.

De nombreux adultes rejettent les journalistes et les informations justes et vérifiées. Paradoxalement, ils préfèrent les fausses informations ou les informations de propagande qui vont dans le sens de leurs opinions.

Comment intéresser les enfants à l’actualité ?

"En s’intéressant à leurs questions et aux sujets qui les intéressent. On part des sujets dont ils ont entendus parler pour aller vers les sujets qui les touchent".

Le travail avec les enseignants ?

"J’interviens une à deux fois par semaine dans des classes, parfois se sont les classes qui viennent à Radio France : tout ça s’inscrit dans les projets pédagogiques des enseignants".

Comment se prépare un franceinfo junior ?

"C’est un travail d’équipe. Mon travail c’est d’enregistrer les questions des enfants en classe, Céline Asselot s’occupe de la partie invité et tout ça est chapeauté par notre rédacteur en chef : Julien Moch".

Quels sont les sujets qui intéressent le plus les petits reporteurs ?

"Ça dépend des moments et des classes. Ils voient beaucoup d’informations passer sur les réseaux sociaux, aux JT. Tout cela ressort dans leurs questions".

Que pensent les élèves du métier de journaliste?

"Les questions qui reviennent souvent concernent les coulisses de la radio, le direct, comment vérifier une information… Et puis des questions comme : est-ce qu’on rencontre des stars ? Est-ce qu’on gagne beaucoup d’argent ? Est-ce qu’on va sur des terrains de guerre ?

On leur explique comment on travaille, que ça prend du temps de vérifier une information, qu’il ne faut pas dire n’importe quoi".

Finalement, en quoi l’éducation aux médias est-elle si importante ?

"C’est important de leur expliquer notre travail. D’aller à leur rencontre et de s’intéresser à leurs critiques, leurs questions et de leur répondre. C’est important pour un média de le faire : ça nourrit notre propre réflexion".