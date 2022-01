Les nouvelles mesures sanitaires laissent les Français circonspects, le trafic des faux "QR code" prospère et la Chine va-t-elle maintenir les JO ?

Ce soir, dans le premier Quart d'heure de l'année, on vous détaille les nouvelles mesures anti-Covid qui entrent en vigueur et désarçonnent bien des Français. On enquête sur les faussaires qui vendent des faux pass sanitaires aux non-vaccinés, et puis on vous emmène en Chine : à un mois jour pour jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, les autorités chinoises font face à bien des obstacles.