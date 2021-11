Les journalistes tenus à distance de la crise migratoire, rencontre avec le plus jeune maire de France

Aujourd'hui, "Le Quart d'Heure" revient sur la crise migratoire qui s'est installée aux portes de l'Europe. Malgré les appels à l'apaisement, la situation est toujours très tendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et puis, à l'occasion de l'ouverture du congrès des maires de France, on vous emmène à la rencontre du plus jeune maire du pays, qui veut faire entendre la voix de la jeunesse dans le débat public.

Elle est difficile à suivre, cette crise qui s'est installée à la frontière de l'Europe. Les discours et les images ne disent pas la même chose, l'apaisement d'un jour est démenti par les tensions du lendemain et chacun semble jouer une partition qui dépasse largement le sort des migrants.

Hier, une solution diplomatique semblait en vue : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine appelaient ensemble à la désescalade, et Alexandre Loukachenko assurait vouloir éviter toute "confrontation". Mais aujourd'hui sur le terrain, la situation s'est à nouveau tendue. Les autorités polonaises accusent les migrants d'avoir jeté des pierres sur ses policiers, blessant l'un d'eux, et les forces de l'ordre ont à leur tour tiré des gaz lacrymogènes.

Un bras de fer migratoire difficile à couvrir pour les journalistes qui sont sur place, car la Pologne refuse de les laisser accéder à la frontière. C'est ce que nous raconte Marie-Pierre Vérot, envoyée spéciale de franceinfo en Pologne avec Alexandre Abergèle.

20 ans et déjà le costume de maire

Qui va devenir le prochain président de l'association des maires de France ? La bataille fait rage pour ce poste très convoité. Deux candidats s'affrontent pour remplacer François Baroin, le président sortant : Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et David Lisnard, maire UDI de Cannes.

Le prochain représentant des maires sera un homme, ce qui n'est guère étonnant car 8 maires sur 10 aujourd'hui sont des hommes. Le Quart d'heure a épluché les données du répertoire national des élus et voilà le portrait-robot du maire de France : il s'appelle Michel, il a 60 ans et c'est un ancien cadre à la retraite.

Les plus jeunes font figure d'exception : sur les 34 897 maires que compte la France, seuls 21 ont moins de 25 ans. Théo Uhart est donc allé rencontrer le plus jeune maire de France, Hugo Biolley. A 20 ans, il est le maire de Vinzieux, un village de 500 habitants du nord de l'Ardèche. Et il espère que son exemple montrera que les jeunes peuvent avoir toute leur place en politique.

Hugo Biolley, maire de VInzieux, est le plus jeune maire de France. (THEO UHART / FRANCEINFO)

Invité·es : Marie-Pierre Vérot, envoyée spéciale de franceinfo en Pologne et Hugo Biolley, plus jeune maire de France

Retrouvez "Le Quart d'Heure" du lundi au vendredi sur franceinfo, sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast (Spotify, Apple podcasts, Podcast Addict, Deezer ...).