Le prix de l'essence au cœur du débat politique, les pompiers misent sur la jeunesse et la contraception, c'est aussi pour les hommes

Ce soir, "Le Quart d'Heure" vous emmène en intervention ! On vous raconte comment se passe la formation des jeunes sapeurs-pompiers, qui sont l'avenir d'une profession qui peine à recruter. On vous parle aussi du prix de l'essence, qui bat des records et s'invite dans la campagne. Et puis rencontre avec un "contracepté" : le journaliste Guillaume Daudin signe une enquête sur la contraception masculine, où il témoigne de sa propre expérience.