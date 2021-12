La campagne pour 2022 se déplace en Outre-mer, la Grande-Bretagne face à un raz-de-marée de Covid et les bars à jeux, nouvelle tendance pour grands enfants

Ce soir, on joue ensemble ! Le traditionnel Scrabble a été dépassé par des jeux d'ambiance, de stratégie ou de plateau : on vous emmène dans un bar à jeux à la rencontre des adeptes de cette nouvelle tendance. On est aussi dans les Outre-mer, où trois candidats pour 2022 se rendent, et on part au Royaume-Uni, où le variant Omicron sera bientôt majoritaire.

Il y a eu les protestations en Guadeloupe, le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie (96% contre l'indépendance mais plus de 56% d'abstention) et voilà désormais que trois candidats à la présidentielle se rendent cette semaine dans les territoires d'Outre-Mer.

Jean-Luc Mélenchon part en Guadeloupe et en Martinique. Fabien Roussel se rend, lui, à La Réunion. Quant à Marine Le Pen, elle s'arrêtera d'abord par Mayotte avant de rejoindre elle aussi les côtes réunionnaises. Et nous, on a voulu comprendre pourquoi les candidats se rendent dès à présent dans les territoires ultramarins, et surtout savoir s'il y avait une attente vis-à-vis d'un scrutin dont les enjeux sont souvent centrés sur la métropole. Et c'est à Audrey Célestine, politiste, maitresse de conférence à l'Université de Lille, que nous avons posé toutes ces questions.

Le raz-de-marée de Covid pourrait emporter le mandat de Boris Johnson

Direction la Grande-Bretagne maintenant ! Le Covid y est de retour, et il frappe fort : c'est un "raz-de-marée" a dit hier soir Boris Johnson avant d'annoncer officiellement aujourd'hui le premier décès mondial lié au variant Omicron.

Face à la vague, la solution est toute trouvée : vacciner, plus de monde, plus rapidement. Et le Premier ministre britannique a tout intérêt à ce que cette solution fonctionne car son avenir politique s'est assombri ces derniers jours. Plusieurs fêtes, qui ont eu lieu l'an dernier au 10 Downing Street au moment de Noël, alors que les rassemblements en intérieur étaient interdits dans le royaume, ont entaché sa crédibilité.

Une pinte et un jeu de cartes

Les jeux de société, on en a tous des souvenirs d'enfance. Vous aussi, vous avez connu les petites tensions autour du plateau de scrabble, les tricheries au Kem's, les engueulades du Monopoly ou bien l'ambiance familiale soudainement plombée parce que quelqu'un a oublié de compter les atouts au tarot.

Et aujourd'hui, les jeux de société ne sont plus seulement des souvenirs pour les jeunes adultes. Les plus de 18 ans représentent 15% des ventes de jeux et de jouets en France, un chiffre qui a explosé depuis le confinement à la faveur de la diversité des jeux qui existent aujourd'hui.

Diane et ses amis découvrent un nouveau jeu de société au bar "Les Grands Gamins" à Paris, le 12 décembre 2021. (MARGAUX QUEFFELEC / RADIO FRANCE)

Il y a aussi de plus en plus de "bars à jeux" où on partage une pinte autour d'un jeu de cartes. Margaux Queffélec, notre reporter au Quart d'Heure, est allée poser son micro au bord d'un plateau de jeu chez les "Grands Gamins".

Invitée : Audrey Célestine, politiste spécialiste des Outre-Mers

