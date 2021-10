L'Eglise face à ses victimes et son silence, avis de tempête pour Facebook et le premier film tourné dans l'espace sera russe

Aujourd'hui, "Le Quart d'Heure" vous explique le rapport Sauvé, qui recense 260 000 victimes, au bas mot, de prêtres pédocriminels. Nous serons aussi en Russie, qui remporte une nouvelle manche sur les Etats-Unis en envoyant la première une équipe de tournage dans l'espace. Et puis le groupe Facebook est dans une mauvaise passe, entre panne géante et révélations sur son algorithme.

Les chiffres sont vertigineux. Entre 2900 et 3200 prêtres auraient abusé d'au moins 260 000 enfants depuis 1950. Le rapport Sauvé, remis ce matin à la Conférence des Evêques de France, oblige désormais l'Eglise à un examen de conscience, six ans après les premières dénonciations sur les agissements du Père Preynat, et la protection dont il bénéficiait.

Car ce que le rapport met en lumière, précise la Commission Indépendante qui travaille sur le sujet depuis plus de deux ans, c'est bien un "phénomène systémique".

"L'Eglise n'a pas su voir, n'a pas su entendre, n'a pas su capter les signaux faibles" Jean-Marc Sauvé Président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise

"Vous devez payer pour tous vos crimes" a renchéri le cofondateur de l'association La Parole Libérée, lui-même victime du Père Preynat. Ce soir, "Le Quart d'Heure" vous raconte la crise que traverse l'Eglise française.

Facebook en pleine tempête

Et c'est une autre institution qui traverse une crise d'un tout autre genre : le tentaculaire Facebook, et ses filiales WhatsApp, Messenger et Instagram, ont subi une panne historique hier soir. Pendant 6 heures, les applications ont été inaccessibles, conséquence d'un "changement de configuration défectueux" explique le groupe.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

En attendant, Twitter s'est frotté les mains, saluant les nouveaux arrivants, tandis que Mark Zuckerberg perdait 6 milliards de dollars dans la soirée. Et ce n'est qu'une mauvaise nouvelle de plus pour le PDG du réseau social qui doit affronter un autre problème : une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, a dévoilé des documents qui détaillent le fonctionnement de l'algorithme. Et ce qu'elle dénonce est assez simple : Facebook favoriserait la haine, car cela permet de générer plus de réactions, et donc plus d'argent. On en parle avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux.

Silence ! Ça tourne ... autour de la Terre

Enfin, attention ... 3 ... 2 ... 1 ... décollage ! Une fusée a décollé de Baïkonour, en Russie, ce matin direction la Station Spatiale Internationale. A son bord le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressild, qui s'apprêtent à tourner le premier film dans l'espace ... au nez et à la barbe des Américains qui devraient y envoyer Tom Cruise à la fin du mois. Une manière comme une autre de rejouer la guerre des étoiles d'il y a 50 ans nous raconte depuis Moscou le correspondant de franceinfo Jean-Didier Revoin.

Invités : Fabrice Epelboin, chercheur spécialiste des réseaux sociaux à Sciences Po Paris, et Jean-Didier Revoin, correspondant en Russie

