L'accès à l'avortement contesté aux Etats-Unis, l'Allemagne rend la vaccination obligatoire et les chasseurs de fantômes de retour au cinéma

Renversera ou renversera pas ? La Cour Suprême des Etats-Unis se penche à partir d'aujourd'hui sur une loi du Mississippi sur l'IVG et pourrait revenir sur son arrêt historique "Roe v. Wade" qui a légalisé l'avortement dans le pays. On vous emmène aussi dans les salles de cinéma, où la nostalgie s'affiche sur grand écran avec la suite de "Ghostbusters". Et puis l'obligation vaccinale pour tous fait son chemin en Europe, alors que le variant Omicron progresse sur le continent.