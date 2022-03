"J’ai fait de ma différence une force" : le nageur quadri amputé Théo Curin sort son autobiographie

Aujourd'hui, le Quart d'Heure invite le nageur quadri amputé Théo Curin qui sort son autobiographie dans laquelle il se livre sur sa "différence" qui a fait sa "force" et lui a permis de relever toutes sortes de défi. Nous faisons le point sur les derniers prix des carburants et sur toutes les conséquences pour les Français de la guerre en Ukraine. Et puis ce mercredi 16 mars marque une avancée de plus pour les hommes homosexuels, qui peuvent donner leur sang, sans condition.