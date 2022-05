Guerre en Ukraine : l'enfer des femmes victimes de viols et agressions par des soldats russes

Elles se coupent les cheveux, ne se maquillent plus... Les femmes d'Ivankiv, au nord-ouest de l'Ukraine, se terrent pour échapper aux viols et agressions des soldats russes. On fait aussi le point sur la "Nouvelle union populaire et sociale" de la gauche pour les législatives. Et puis, loin de ces préoccupations, les stars se préparent à briller sur le tapis rouge du Met Gala.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de femmes ont fui leur pays, avec leurs enfants. Certaines Ukrainiennes sont pourtant restées sur place et sont loin d’être à l’abri. Elles luttent contre la violence de certains soldats russes pour échaper aux viols et aux agressions. Se couper les cheveux ras, s’habiller comme des sans-abris ou se cacher dans des sous-sols pour se protéger... Farida Nouar, reporter à France Info, nous raconte comment ces femmes essayent d'échapper au pire.

Jean-Luc Mélenchon, chance ou boulet pour la gauche française ?

En France, un "accord historique" a été trouvé à gauche, entre LFI et EELV pour les élections législatives. Les discussions avec le Parti communiste et le Parti socialiste continuent encore, à l'heure où nous enregistrons cet épisode du Quart d'Heure. Des négociations inenvisageables il y a encore quelques mois, mais l'arrivée de Jean-Luc Mélanchon en 3e position au premier tour de la présidentielle n'y est pas pour rien. On a bien l'impression que le leader de La France insoumise souffle le chaud et le froid à gauche.

Les Oscars de la mode

Surnommé les Oscars de la mode, le MET Gala se déroule ce soir à New-York. L'occasion pour les chanteurs, acteurs et autres célébrités de sortir leur plus belle tenue, souvent extravagante et parfois même politiquement engagée. Le code vestimentaire de cette édition : "Glamour doré et cravate blanche". De quoi inspirer les "people".