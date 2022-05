DIRECT. Législatives 2022 : Fabien Roussel "espère" un accord entre le PCF et LFI "aujourd'hui"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "C'est historique parce que ça enclenche le début d'une dynamique", déclare ce matin sur franceinfo Manuel Bompard, le directeur de campagne de La France insoumise aux législatives. Des discussions doivent avoir lieu avec le PS et le PCF dans la journée. "Je considère qu'on est d'accord sur 90-95% des sujets. C'est positif, on marque une première étape", a-t-il insisté, estimant qu'il peut y avoir "des approches un peu différentes" et que "ce n'est pas déterminant", car "chacun conservera sa liberté".

: Pomme de discorde entre LFI, EELV et le Parti communiste, la question du nucléaire "ne sera pas dans le contrat de législature", annonce le dirigeant communiste Fabien Roussel sur franceinfo, très confiant dans la signature prochaine d'un accord avec La France insoumise.

• L'alliance est scellée. La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts ont conclu un accord pour les élections législatives, sous la bannière de "Nouvelle Union populaire écologique et sociale". Des discussions doivent se tenir aujourd'hui avec les communistes et le PS.



• De la frontière polono-ukrainienne jusqu'au sud de la France, de Lublin en Pologne à Munich en Allemagne, franceinfo est allé à la rencontre de bénévoles et de déplacés ciblés par des trafiquants d'être humains. Enquête de notre journaliste Valentine Pasquesoone.



116 500 personnes ont manifesté dimanche en France, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient "plus de 210 000", selon la CGT. Cinq manifestants nous racontent pourquoi ils ont défilé.



• L'Olympique lyonnais a écrasé l'Olympique de Marseille (3-0) hier soir au stade Vélodrome pour le dernier match de la 35e journée de Ligue 1.

: 🗣 Une cohabitation possible ? ➡️ "C’est pas que j’y crois, c’est qu’il n’y a pas d’autres voies. On ne peut pas aujourd’hui aller à ces élections avec la seule ambition d’être les champions de l’opposition”, dit Fabien Roussel, pour qui “ces différences sont une richesse”. https://t.co/RkV5F1ynHw

: Pendant ce temps-là, sur franceinfo, Fabien Roussel revient sur les négociations en cours entre son parti, le PCF, et La France insoumise. "J'espère que, nous aussi, nous parviendrons aujourd'hui à conclure cet accord, dans la journée, dans la soirée, dans la nuit s'il le faut", a-t-il déclaré.

: "Des désaccords subsistent sur l'international, mais nous pouvons nous mettre d'accord sur des mesures qui relèvent de l'Assemblée et agir pour le climat."



Sur BFMTV, le numéro un d'EELV revient sur l'accord annoncé cette nuit.





: Quelles sont les chances de la nouvelle alliance LFI-EELV aux législatives ? Sur franceinfo, le politologue Jean Petaux estime que "la marche est très haute pour l'emporter dans ce troisième tour".







: Bonjour @Législatives suite. Je vous l'accorde, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver entre ce qui relève du Premier ministre et du président de la République. Nous avons justement publié un article la semaine dernière pour faire le point. Rappelons quand même que ce scénario n'est pas le plus probable : depuis l'instauration du quinquennat et l'alignement des calendriers, le vainqueur de la présidentielle a toujours obtenu une majorité aux législatives dans la foulée.

: Merci beaucoup Thomas et @legislatives, c’est exactement la question que je me posais ! Mais alors qui décide quand les positions du PM et celle du président divergent totalement ? (Sur l’Europe et l’OTAN par exemple)…

: "J'observe que des choses inimaginables il y a quelque temps, grâce aux résultats de l'élection présidentielle, sont en train de bouger."



Sur franceinfo canal 27, Alexis Corbière veut croire à un accord avec le PS et le PCF, au lendemain de l'alliance avec les écologistes.



: "La direction du Parti socialiste se range derrière le frondeur qui a réussi."



Sur RTL, l'élu PS, opposé de longue date à tout accord avec Jean-Luc Mélenchon, regrette les tractations en cours et compare ce dernier à l'opposition interne qui avait compliqué le mandat de François Hollande.

: Bonjour @Legislatives. Vous avez raison sur le papier : le président de la République nomme le Premier ministre et rien n'empêcherait Emmanuel Macron, en cas d'éventuelle victoire de la gauche, de choisir une autre personnalité issue de la nouvelle majorité. Sauf qu'en pratique, les députés refuseraient très probablement d'adouber une autre personnalité que le leader "insoumis". Ce qui pourrait contraindre le président à suivre leur choix. C'est ce qu'il s'est passé lors des précédentes cohabitations. En 1986, François Mitterrand aurait pu nommer un autre représentant du RPR que Jacques Chirac, mais les députés de droite ne l'auraient pas laissé faire.

: Bonjour, M. Mélenchon appelle les citoyens à le nommer Premier ministre ; mais n'est-ce pas le Président qui nomme le PM ? Si l'union de la gauche emporte les législatives, le président Macron choisira qui bon lui semble dans ce parti, non ?

: "Nous souhaitons que cette Union populaire continue de s'élargir et de rassembler, y compris avec les communistes et les socialistes que nous allons voir dans la journée."



Sur franceinfo, l'élue européenne réagit à l'accord annoncé cette nuit avec les écologistes.



: Bonjour @William. En dehors des différents partis de l'actuelle majorité de centre-droit (LREM, Modem, Agir, Horizons), aucun accord entre formations politiques ne se dessine pour le moment. Le parti Les Républicains a répété plusieurs fois qu'il n'y aurait pas d'alliance ni avec LREM ni avec le RN. Et, à l'extrême droite, le parti de Marine Le Pen a refusé les avances du mouvement d'Eric Zemmour (Reconquête !).

: Bonjour, on entend beaucoup parler des discussions et accord entre les différents partis de gauche. Mais qu'en est-il de la droite ? Y a-t-il eu des accords ou pourparlers entre les principaux partis, ou souhaitent-ils rester individuels à l'Assemblée Nationale ?

: "On appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette dynamique pour aller chercher une majorité alternative à l'Assemblée."



A la sortie de la réunion, le numéro un des Verts a d'ailleurs lancé un appel au PS et au PCF.

: C'est l'information de la nuit. La France insoumise et EELV ont conclu un accord historique pour les législatives de juin. Concrètement, les deux formations présenteront des candidats communs sous la bannière de la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale". Ce seront des écologistes dans une centaine de circonscriptions (sur 577) et des "insoumis" dans les autres. En attendant d'éventuels accords avec d'autres formations de gauche.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



L'alliance est scellée. La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts ont conclu un accord pour les élections législatives, sous la bannière de "Nouvelle Union populaire écologique et sociale".



• La Russie ne cherche pas à terminer la guerre d'ici le 9 mai, affirme le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Cette date est hautement symbolique en Russie et célébrée comme le "Jour de la Victoire" des Alliés face à l'Allemagne nazie en 1945.



