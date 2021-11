Dans une ville fournaise aux Emirats arabes unis alors que s'ouvre la COP26, et un record de 10 millions d'euros de dons grâce aux streamers de ZEvent

Ce soir, dans "Le Quart d'Heure" , nous vous racontons l'ouverture de la COP26 à Glasgow, avant de rejoindre les Emirats arabes unis : on vous emmène dans l'une des deux villes "invivables" au monde. Et puis 10 millions d'euros en 48 heures : c'est le butin du ZEvent, évènement caritatif sur la plateforme Twitch, au bénéfice d'Action contre la Faim.

"Welcome to COP ! Welcome to Glasgow !" : c'est par ces mots que Boris Johnson, le Primier ministre britannique, a ouvert la COP26 à Glasgow lundi après-midi. Les chefs d'Etat se réunissent pour quinze jours, avec un objectif : préserver et réhausser les engagements pris à Paris en 2015.

Nous, à cette occasion, on voulait vous emmener à quelques milliers de kilomètres de Glasgow, à Ras-El-Khaïma, aux Emirats arabes unis. La ville est l'une des deux cités mondiales qui ont dépassé des seuils de températures invivables - c'est-à-dire ayant enregistré des températures extrêmes combinées à d'importants taux d'humidité record, selon la revue Science. Une ville où la frontière entre riches et pauvres se trace entre espaces climatisés et non-climatisés. Jérôme Jadot, reporter à franceinfo, vient nous raconter son reportage sous 36° en plein hiver.

Quand les streamers font un carton pour la solidarité

Quarante-huit heures pour la solidarité et à la fin, un record : les streamers de la plateforme Twitch ont rassemblé ce week-end 10 millions d'euros pour l'ONG Action contre la faim. C'est le double de ce qu'ils avaient récolté l'an dernier.

"Une fierté" pour l'un des participants, le Twitcher Camak, qui est venu nous raconter l'évènement. Il est aussi revenu sur le dérapage sexiste qui a eu lieu lors de ce live, tout de suite dénoncé par une autre participante et qui a fait le tour des réseaux sociaux.