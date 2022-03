Covid-19 : quel est le délai minimum entre deux contaminations ? (Spoiler : il n'y en a pas)

Peut-on être réinfecté par le Covid en moins de deux mois ? La question est posée notamment par les biologistes. Lundi 28 mars sur franceinfo, le représentant du syndicat des biologistes médicaux expliquait qu’il voyait des cas de réinfection supposée au bout d'un mois, un mois et demi après une première infection.

Mais en réalité, aucun postulat scientifique n'est établi. On a même répertorié des cas de double infection avec deux variants en même temps, donc on ne peut pas dire qu’il existe un délai minimum incompressible. La règle qui a été retenue dans les statistiques de Santé Publique France est de prendre en compte, comme cas de réinfection possible, les personnes testées positives au minimum 60 jours après une première infection détectée. Selon les données publiées par Santé Public France, sur quasiment un an, entre mars 2021 et fin janvier 2022, 417 000 cas de possibles réinfections ont été enregistrés. Et cela s’accélère : on a comptabilisé près de cinq fois plus de cas de réinfection entre décembre et janvier dernier, qu’au cours des neuf mois précédents. La faute à Omicron.

La polémique McKinsey, premier caillou dans la chaussure du candidat Macron

Les cabinets de conseil privés, et notamment l'un d'eux, l'américain McKinsey, sont épinglés dans un rapport du Sénat qui déplore la "dépendance" du gouvernement à ces services coûteux pour l'Etat. En plus de la question de leur utilité, la commission pointe particulièrement du doigt McKinsey qui n'a pas payé d'impôts sur les société en France depuis des années.

Les opposants à Emmanuel Macron s'emparent de ce rapport et émettent également des soupçons de favoritisme : à dix jours du premier tour et alors que l'avance du président candidat se réduit dans les sondages, il y a urgence à déminer le dossier McKinsey.

Lever le tabou des maladies mentales

Et ça c’est la faute à un variant : o micron ? Oui 92% des cas de réinfections ont été enregistrés seulement depuis décembre. Hors c’est la période d’apparition d’o Micron donc gros soupçon ! Alors Pourquoi il a changé la donne ? jusqu’ici les variants que l’on rencontrait Alpha, Beta, Delta étaient assez proches les uns des autres… les réinfections étaient possibles évidemment mais limitées, une fois qu’on avait été confronté au virus on disposait d’une bonne immunité, même si on sait qu’elle diminue dans le temps. Immunité acquise par une infection ou par une injection, via les vaccins qui on se souvient était très efficaces contre ces lignées de Covid… On était à des taux de protection contre l’infection de 80-90% et 90% au moins de protection contre les cas graves qui nécessitent hospitalisation. On parle là des vaccins les plus efficaces comme ceux dit à ARN. Arrive donc O micron, très différent dans sa structure que les autres variants et donc beaucoup plus contagieux et surtout ayant des capacités accrues d’échappement immunitaires tout cela donc favorisant aussi les possible réinfections qui ont donc grimpé en flèche dans les statistiques ! Et aujourd’hui ? Aujourd’hui c’est le sous variant d’O Micron, qu’on appelle BA2 qui joue le rôle de moteur de l’épidémie et donc là aussi des réinfections possibles, d’autant qu’on a abandonné la plupart des gestes barrières, qu’il y a beaucoup de personne non vaccinée notamment chez les plus jeunes, que pour certains vaccinés le dernier rappel commence à dater, c’est pour cela d’ailleurs qu’on recommande une 4è dose aux personnes les plus fragiles pour rebooster leur immunité et éviter de laisser trop de champ à ce Sars Cov2 qui n’ pas fini de nous côtoyer !