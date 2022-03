Ukraine : une guerre en produits dérivés

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Plus le conflit s'enfonce dans l'horreur et l'inhumanité, plus les initiatives se multiplient pour aider les Ukrainiens. Leur inventivité peut parfois laisser perplexe : les produits dérivés ont fait leur apparition.

Aux États-Unis, la société Citizen Brick, spécialiste de la transformation des Lego (elle n'invente que des personnages trash ou décalés) a créé une figurine à l'effigie de Volodymir Zelensky. Le président ukrainien est représenté avec sa barbe et son éternel tee-shirt vert kaki. Vendu 100 dollars pièce avec en prime, pour les petits budgets, un cocktail Molotov – toujours en Lego – orné du drapeau ukrainien (10 dollars). Les bénéfices vont à Direct Relief, une ONG américaine qui envoie du petit matériel médical partout dans le monde.

Le personnage est mis en vente le 4 mars via les réseaux sociaux. En 48 heures, tout est vendu ! Citizen Brick récolte 16 000 dollars. Dix jours plus tard, nouvelle fournée. Cette fois le stock part en 24 heures. L'entreprise aura au total engrangé 145 000 dollars, intégralement reversés à l'ONG.

Même si cette histoire a rapporté beaucoup de publicité à l'entreprise, basée à Chicago, son patron assure qu'il n'a pas agi pour faire parler de lui mais bien parce qu'il a été bouleversé par la situation des Ukrainiens. Joe Trupia voulait "faire quelque chose" à sa hauteur, n'importe quoi pour ne pas rester passif.

Comédien devenu chef de guerre, Volodymyr Zelensky lui a apporté le personnage parfait : figure centrale du conflit, il suscite l'empathie des opinions publiques et des chancelleries pour sa présence inébranlable. "C'est un homme qui aurait pu fuir avec une valise pleine d'argent et qui, au lieu de cela, reste aux côtés de son peuple", a déclaré Trupia. "J'ai été très impressionné par sa constance et l'espoir qu'il semble donner aux gens."

Citizen Brick n'a pas les moyens de produire à grande échelle, elle a arrêté sa production de petis bonhommes Zelensky et de cocktails Molotov. Elle demande à présent aux personnes intéressées de faire un don directement à l'ONG ou à n'importe quelle autre organisation caritative.

Précisons que la marque Lego, qui ne fait pas de produits liés à la guerre, c'est sa politique, n'a pas du tout été associée à l'opération ; mais elle a fait un don de plus de 16 millions de dollars à l'Ukraine et a interrompu ses expéditions vers la Russie.

Amazon retire les produits au logo Azov

Le drapeau ukrainien est lui-même en train de devenir une marque à lui tout seul : il s'affiche sur des tee-shirt et des casquettes, souvent vendus à des fins lucratives et pas du tout humanitaires. D'autres produits dérivés sont eux beaucoup plus sujets à caution.

La semaine dernière sur le site d'Amazon, on pouvait acheter tout un tas de produits au logo du régiment Azov, ces combattants néonazis qui font face à l'armée russe. Leur logo est largement inspiré de la Waffen-SS.

Du merchandising du bataillon azov dispo sur Amazon. Tout simplement scandaleux ! pic.twitter.com/C57nz1fNxN — Samir Hmi (@samirhmi) March 15, 2022

Un tee-shirt arrivait même à la première place du classement des meilleures ventes Amazon France dans la catégorie "Sweatshirts fantaisie". Les signalements outrés sont venus du monde entier. Le dimanche 20 mars, Amazon a retiré ces produits de la vente. On ne peut pas tout faire au nom du marketing, même en temps de guerre.