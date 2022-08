Ukraine : la Russie prépare le procès des prisonniers d’Azovstal dans le théâtre de Marioupol

Des images interpellent en Ukraine. Montrées à la télévision russe et mises en ligne par le "New York Times", elles laissent entendre que Moscou s’apprête à utiliser un lieu hautement symbolique pour servir sa propagande : le théâtre de Marioupol.

Ce théâtre avait été bombardé au tout début de l’invasion de l’Ukraine. Les habitants qui subissaient un siège de la part des forces russes s’y étaient réfugiés. Le mot "enfants" écrit sur le parvis, visible du ciel, était là pour éviter toute attaque. Le bâtiment avait été en partie détruit. Il semble déjà quasiment reconstruit.



Mais s’il apparaît de nouveau sur pied, ce n’est pas pour y jouer de l’opéra. Une vidéo a été diffusée à la télévision russe

Ce qu’elle montre, à l’intérieur, fait froid dans le dos. Des couloirs fabriqués avec des grilles, avec du fer dont on se sert pour renforcer le béton armé. Des cages aussi apparaissent. En fait, ce n’est plus un théâtre, mais un tribunal pour prisonniers de guerre. Le titre de la vidéo est on ne peut plus explicite : "Tribunal des membres d’Azov"

Parodie de justice

Ces images donnent une idée sur ce qu’il s’y prépare. Les Russes veulent faire de leur parodie de justice un grand spectacle. Les ouvriers sont encore présents sur place, mais Moscou met en ligne des images très travaillées du lieu. Des flous artistiques, un peu comme le faisaient les jihadistes de l’État islamique en Syrie pour décupler l’impact de leurs vidéos et ainsi assurer la communication. Vu de Russie, il faut être sûr de pouvoir montrer un semblant de victoire au peuple russe. Peut-être même, avant la fin de l’été. Une date est avancée par le New York Times : le 24 août, jour de la fête de l'indépendance ukrainienne…

Cette communication permet de détourner les regards et l’attention des atrocités commises durant cette guerre. Pourquoi pas aussi d’une éventuelle responsabilité sur des incidents autour de la centrale de Zaporijjia. C’est aussi l’occasion pour la Russie de montrer qu’elle rend justice sur le sol de Marioupol. Dans leur récit, ces terres sont désormais russes. La loi russe s’appliquera derrière le fronton du bâtiment aux colonnes de style romain. Entièrement ravalé, pour y rendre une justice de façade.