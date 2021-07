Slovénie : un "maréchal Twitto" aux commandes de l'Europe pour six mois

La Slovénie prend pour six mois la présidence tournante de l’Union européenne. Son Premier ministre Janez Jansa se revendique climatosceptique, conspirationniste, misogyne, anti-immigration, pro-armes, etc. De quoi donner quelques sueurs froides à ses partenaires européens.

Le surnom dont a hérité Janez Jansa, c'est "Maréchal Twitto" : parce qu'il tweete – beaucoup – une centaine de messages par jour, et parce qu'aux yeux de ses opposants, sa dérive autocratique le rapproche de Tito, l’ancien dictateur yougoslave.

Why the #EU was created and why we still have to fight for the #EUflag and for its original message. @mitjaokorn https://t.co/J3MPapIFug