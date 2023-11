Scandale de corruption au Portugal : la démission surprise du Premier ministre plonge le pays dans une crise politique

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

L'affaire éclaboussant António Costa, Premier ministre socialiste, au pouvoir depuis 2015 porte sur des soupçons de "malversation, corruption active et passive de titulaires de fonctions politiques et trafic d’influence".

Temps de lecture : 1 min

Le Portugal en pleine crise politique après la démission surprise, mardi 7 novembre, de son Premier ministre, António Costa. À l’origine de ce coup de théâtre : une affaire de corruption liée à l’extraction du lithium. Les magistrats qui enquêtent sur l'attribution suspecte de deux concessions récentes de mines de lithium parlent de détournement de fonds, de corruption de personnalités politiques et de trafic d'influence. Mardi ils ont sorti le grand jeu, la police avait en main plus de 40 mandats de perquisition.

La police a même fouillé la résidence du Premier ministre, qui pourtant n'est pas directement mis en cause. Son chef de cabinet et son conseiller font partie des personnes arrêtées. Deux mises en examen visent le ministre des Infrastructures et le chef de l’agence portugaise de l’environnement, qui avaient validé les concessions.

Ces mines suscitent autant de convoitises parce que le Portugal est le premier producteur de lithium en Europe et qu’il possède encore 60 000 tonnes de réserves. C'est un métal brillant, léger et souple, longtemps réservé à l'industrie du verre et de la céramique. C’est lui qui donne son lustre à la porcelaine. Depuis une dizaine d’années le marché prometteur des véhicules électriques fait tourner les têtes. Les concessionnaires se battent pour ouvrir de nouvelles mines et produire l'ingrédient indispensable des batteries au lithium.

Figure de proue de la social-démocratie européenne

António Costa, lui, nie toute implication. Pourtant son nom apparaît aussi dans une autre affaire, un projet de production d'hydrogène vert au sud de Lisbonne. Il est soupçonné d'être intervenu "pour débloquer des procédures". António Costanio Costa dit avoir "la conscience tranquille" mais comme il l’a expliqué mardi, sa démission était une évidence car "la dignité des fonctions de Premier ministre n'est pas compatible avec un quelconque soupçon sur son intégrité".

Jeudi soir le président de la République va s’adresser au pays, encore sous le choc. Depuis 2015 António Costanio Costa régnait quasiment sans partage. L’an dernier son parti avait même obtenu la majorité absolue. Il était aussi devenu la figure de proue de la social-démocratie européenne. Cela ne sera pas facile de tourner la page. Le chef de l’État n’a que deux options : désigner un nouveau chef de gouvernement socialiste lui aussi ou plus vraisemblablement organiser des législatives anticipées l'an prochain. Avec le risque de créer un appel d’air pour l’extrême droite qui ne cesse de dénoncer la corruption des élites et entend bien tirer profit de ce scandale.