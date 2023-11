Portugal : éclaboussé par une affaire de corruption, le Premier ministre socialiste démissionne

Des perquisitions ont été menées mardi dans la résidence officielle d'Antonio Costa, au pouvoir au Portugal depuis presque huit ans.

Temps de lecture : 1 min

C'était celui de trop. Après de nombreux scandales, dont le dernier porte sur une affaire de corruption, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a annoncé mardi 7 novembre avoir présenté sa démission. Elle a été acceptée dans la foulée par le chef de l'Etat portugais, Marcelo Rebelo de Sousa. Le président a ensuite convoqué les partis représentés au Parlement en vue de l'organisation d'un scrutin anticipé, selon un communiqué diffusé par la présidence portugaise.

L'affaire qui a coûté son poste au socialiste Antonio Costa après presque huit ans au pouvoir, porte sur des soupçons de "malversation, corruption active et passive de titulaires de fonctions politiques et trafic d'influence" dans le cadre de l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Mardi matin, des perquisitions ont été menées dans la résidence officielle du Premier ministre, dans plusieurs domiciles, dans des ministères et des cabinets d'avocat, selon le parquet.

Des scandales à répétition

Ce n'est pas la première fois que le socialiste se retrouve dans une position délicate. Après sa large victoire électorale en janvier 2022, l'ancien Premier ministre a vu sa popularité dégringoler en raison de scandales à répétition. L'un des plus marquants est le "TAPgate"", du nom de la compagnie aérienne publique. Plus d'une dizaine de ministres et de secrétaires d'Etat ont déjà quitté leur poste en raison de cette affaire.