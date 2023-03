Royaume-Uni : le gouvernement vivement critiqué pour sa volonté de durcir le droit d'asile

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, participe à un sommet en partie consacré à l'immigration, vendredi 10 mars à l'Elysée. Le gouvernement anglais est très critiqué depuis la présentation, mardi 7 mars, d'un projet de loi qui durcit considérablement le droit d'asile.

>> "Ce n’est pas la bonne manière pour venir" : la ministre de l’Intérieur britannique hausse le ton sur l'immigration illégale

La lettre et l'esprit du texte tiennent en une phrase : "Vous qui arrivez de manière irrégulière sur notre territoire, sachez que vous ne pouvez pas vous installer, vous ne pouvez pas demander l'asile". Il existe deux exceptions seulement : les mineurs et les personnes gravement malades. Tous les autres migrants qui mettront le pied au Royaume-Uni seront automatiquement placés en centre de rétention puis expulsés en "quelques semaines" soit vers leur pays d'origine soit vers un "pays sûr" avec lequel Londres a noué des accords, comme l’Albanie ou le Rwanda, par exemple.

If you come to the UK illegally you will be stopped from making late claims and attempts to frustrate your removal.



You will be removed in weeks, either to your own country if it is safe to do so, or to a safe third country like Rwanda. pic.twitter.com/8NFaa4DbwT