Royaume-Uni : énorme polémique autour du documentaire Netflix "Harry & Meghan"

Netflix vient de mettre en ligne un documentaire sur Harry et Meghan, dans lequel le couple raconte ses déboires au sein de la famille royale britannique. Le public répond largement présent puisque c’est le meilleur démarrage mondial de l’histoire de la plateforme.

Il n'y a pourtant pas de révélation fracassante dans ce documentaire en six parties, rien de réellement neuf. Ce qui est intéressant, c’est l’énorme polémique qui en a découlé cette semaine au Royaume-Uni. C'est Jeremy Clarkson qui en est à l’origine. Cet animateur et producteur télé est surtout connu pour avoir longtemps présenté l’émission Top Gear, où l’on parle de voitures avec beaucoup de moyens et une bonne dose de second degré. Clarkson incarne un certain humour, grossier, politiquement incorrect. Il déteste Harry et Meghan et leurs critiques de la Couronne.

Dans sa chronique hebdomadaire pour The Sun, le journal le plus vendu au Royaume-Uni, Clarkson écrit, après la mise en ligne de la série sur Netflix : "La nuit, je suis incapable de dormir car je suis allongé là, grinçant des dents et rêvant du jour où elle [Meghan] sera obligée de défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule scande 'Honte !' et lui jette des morceaux d'excréments" [une mise en scène tout droit inspirée de la marche de la honte de Cersei Lannister dans la série Game of thrones]. Les réactions outrées à cette charge ont été nombreuses. Et parmi elles, celle de la propre fille de Jeremy Clarkson. Il a d’ailleurs fini par s’excuser et annoncer qu’il ne tiendra plus sa chronique dans le Sun.

Les tabloïds en guerre ouverte contre Harry et Meghan

Il a été accusé de promouvoir les violences faites aux femmes et aussi de racisme. Ce dernier point pourrait paraître excessif mais cela ne vient pas de nulle part. L’arrivée de Meghan Markle dans la famille royale n’a jamais été acceptée par une partie du pays. Américaine et métisse, c’était trop pour les royalistes les plus rétrogrades, qui trouvent souvent du réconfort dans la presse tabloïd.

Ces journaux populistes font leur miel des histoires people, des faits divers et ne regardent jamais ce qui se passe à l’étranger ou alors pour invectiver, condamner, se moquer. Des quotidiens qui, sous couvert d’humour, diffament et insultent régulièrement. Cette presse est en guerre ouverte contre Harry et Meghan. Et le couple ne se laisse pas faire, puisqu’il attaque en justice et récemment encore a gagné un procès. Le soldat Clarkson est donc tombé au front, sans les honneurs.