Rentrée scolaire : en Europe, beaucoup de reports

Devant un lycée de Nancy (Meurthe-et-Moselle) le 3 novembre 2020. Illustration. (CEDRIC JACQUOT / MAXPPP)

La plupart de nos voisins européens ont fait le choix de différer le retour des écoliers, lycéens ou étudiants en présentiel. Seule la Belgique a, comme la France, maintenu sa rentrée au 4 janvier.

En Allemagne, priorité au télé-enseignement

Quasiment 10 000 nouveaux cas de contamination par jour : c'est moins qu'en France, mais le pays joue la prudence. Dans les régions qui devaient rentrer aujourd'hui, les élèves sont restés à la maison : place à l'enseignement à distance.

Ce lundi les ministres de l'Education des Länder se concertent, mardi 5 janvier le gouvernement doit annoncer de nouvelles annonces après sa rencontre avec les patrons de région. Il est d'ores et déjà acquis que les écoles et les jardins d'enfants garderont portes closes encore une semaine ou deux. Parce qu'il est difficile dans l'immédiat d'évaluer précisément l'impact des rassemblements familiaux des fêtes de fin d'année.

En tout cas en Allemagne, un retour complet à l'enseignement en présentiel dans les prochains jours est inconcevable.

Au Royaume-Uni, rentrée reportée

Là aussi, cartables et uniformes restent au placard ! La mutation du virus, et l'apparition d'une variante - plus contagieuse - a entraîné le confinement des trois quarts du pays. Les hôpitaux sont sous pression.

Le gouvernement s'est donc finalement résolu à prendre cette décision qu'il ne voulait pas prendre : dans les zones les plus touchées, comme Londres et tout le sud-est de l'angleterre, les écoles primaires ne rouvriront pas avant le 18 janvier. Les collèges et les lycées, qui étaient déjà fermés, le resteront pour deux semaines supplémentaires.

Ces mesures différenciées selon les régions rendent les enseignants mécontents : ils plaident pour une fermeture globale dans tout le pays, pour des raisons sanitaires mais aussi pour éviter le creusement des inégalités.

En Belgique, reprise normale

Comme la France, la Belgique a rouvert ses écoles comme prévu. Pour les maternelles, les primaires et les deux premières années du secondaire, les cours se poursuivent normalement, en présentiel à 100%.

Les élèves ou étudiants de retour de voyage à l’étranger, notamment des pays classés en zone rouge, doivent soit se placer en quarantaine et suivre les cours à distance, soit présenter un test PCR négatif.

En Espagne, trois jours de répit

En Espagne les statistiques sont à peu près similaires à celle de la France : selon la ministre de l'Éducation, environ 0,2% des établissements scolaires ont dû fermer provisoirement depuis la rentrée en raison de cas de coronavirus. Pas suffisant donc pour sacrifier l'éducation des petits Espagnols, même si les autorités nationales et régionales sont très prudentes.

La Catalogne, qui devait faire sa rentrée ce vendredi 8 janvier, a décidé de la reporter à lundi pour gagner trois jours pleins supplémentaires après les fêtes et les réunions familiales - tout en ayant un impact mineur sur le temps d'enseignement.

Dès que les enseignants et les enfants seront de retour, un dépistage massif sera mis en place : tous les personnels de l'Education Nationale sont invités à se tester (eux-mêmes, avec un écouvillon dans le nez) jusqu'à la fin janvier. Objectif : dépister 170 000 personnes.

En Italie, rentrée partielle le 7 janvier

Le retour en classe est prévu le 7 janvier : pour le primaire et le collège, il a été confirmé, mais pour le lycée, les régions avancent en ordre dispersé. Plusieurs régions, soutenues par les syndicats d'enseignants, demandent pour tous les élèves un report de la rentrée au 11 ou au 18 janvier. La Campanie annonce d'ailleurs un retour en classe "par étapes" du 7 au 25 janvier. Dans les Pouilles, les autorités souhaitent de leur côté proposer un enseignement à distance à toutes les familles qui en formuleront le souhait, de l'élémentaire au lycée, et dès le 7 janvier.

Le nombre élevé de cas de contagion inquiète les gouverneurs locaux, surtout dans le sud. Malgré les directives gouvernementales, certaines régions envisagent de prendre leurs décisions locales par ordonnance (comme dans le Frioul-Vénétie Julienne, où les élèves du secondaire pourraient ne pas rentrer avant le 31 janvier).

Cela leur est d'autant plus facile que le gouvernement est affaibli par la crise politique.

Aux Pays-Bas et en Autriche, pas avant mi-janvier

Aux Pays-Bas, les écoles ont fermé le 16 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année et pour cinq semaines : là encore les élèves ne retrouveront pas leur voisin de classe avant la mi-janvier. Même son de cloche en Autriche où les élèves ne reviendront en classe qu'après s'être soumis à un test antigénique.