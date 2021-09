Panchir : la fin d'une forteresse inexpugnable ?

"Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre". Dans une déclaration publiée au matin du lundi 6 septembre, Zabihullah Mujahid, le principal porte-parole du régime taliban, annonce que le contrôle du Panchir est "complet", trois semaines après la prise de Kaboul par les talibans.

Parallèlement, des images diffusées sur les réseaux sociaux par l'agence de presse officielle du gouvernement afghan montrent des talibans hissant le drapeau de l’Émirat islamique devant le siège du gouverneur de la province du Panchir, à quelques mètres du portrait du leader charismatique, assassiné par Al-Qaïda le 9 septembre 2001, Ahmed Shah Massoud.

