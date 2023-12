Noël : une crèche avec deux mères pour entourer Jésus sème la discorde en Italie

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

À la place de Marie et de Joseph qui encadrent l’enfant Jésus, un curé a installé deux figurines représentant deux femmes, ce qui suscite la colère d’une partie des catholiques et de la classe politique italienne.

En Italie, pays majoritairement catholique, les crèches sont populaires durant la période de Noël. Mais à une heure de route de Naples, dans un hameau, le prêtre de l’église des Saints Pierre et Paul revisite, lundi 25 décembre, la représentation conventionnelle de la crèche de Noël. Exit Joseph, il a préféré mettre deux mères pour symboliser la naissance de l’Enfant Jésus.

En fait, le père Della Sala se défend en expliquant qu’il "veut montrer à travers cette scène volontairement provoquante, qu’aujourd’hui les familles ne sont plus seulement traditionnelles." Le curé veut interpeller sur les changements qui interviennent au sein de la société. "Dans nos paroisses, dit-il, nous voyons de plus en plus d’enfants issus des nouveaux types de famille, des enfants de personnes séparées et divorcées, de couples homosexuels, de célibataires, de jeunes mères."

Des réactions sont violentes



Le père Della Sala est déjà connu dans le pays pour ses prises de position de gauche, et sa sympathie envers la communauté LGBT. Immédiatement, les conservateurs se sont emparés du sujet. Au sein du parti Forza Italia, au pouvoir en Italie, le sénateur Maurizio Gasparri dénonce une crèche LGBT qui "offense tous ceux qui ont toujours eu du respect et de la dévotion pour la Sainte Famille". L’association Pro vita et famiglia, pro vie et famille, principal mouvement anti-ivg en Italie, qualifie la crèche de dangereuse, et blasphématoire car elle légitimerait, selon ce groupe l’homoparentalité et la gestation pour autrui. Une pétition en ligne a été lancée pour faire pression et demander à l’évéque d’intervenir.





Le scandale arrive dans un contexte très spécial. Le pape François vient tout juste de prendre une décision historique en autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe. Le père Della Sala dit "s'inscrire dans cette tendance. Mon attitude, explique le curé, est conforme à celle du pape."

Sur le plan politique, le gouvernement italien a proposé une loi qui criminaliserait les couples qui ont recours à une mère porteuse en allant à l’étranger, car la pratique est illégale en Italie. La loi est discutée actuellement au parlement. Le parti d'extrême droite, Frères d’Italie, propose un autre projet de loi qui empêcherait les écoles publiques d’interdire les crèches de Noël. La crèche du curé italien galvanise les conservateurs et les extrémistes.