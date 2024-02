Neutralité carbone : l'Autriche, résolument opposée au nucléaire, mise sur les énergies renouvelables

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Plusieurs Etats, dont la France, considèrent que l'énergie nucléaire aidera à atteindre l'objectif de neutralité carbone que s'est fixé l'Union européenne d'ici 2050. L'Autriche s'y oppose vivement : le pays a dit non à l'atome par référendum en 1978.

Construite deux ans avant cette consultation, la centrale nucléaire de Zwentendorf n'a donc jamais été mise en service. Elle est devenue une curiosité touristique que Stefan Zach, de l'entreprise EVN, propriétaire de la centrale, fait visiter à 15 000 personnes chaque année. "Regardez ces couleurs, c'est typique des années 1970, il y a beaucoup d'orange, de vert vif, décrit-il. De nombreux visiteurs retrouvent ici un peu de leur jeunesse." Outre le réacteur, les visiteurs peuvent voir la salle de contrôle ou encore la chambre de condensation, à l'écho incroyable. La centrale accueille également des tournages de films ou de clips.

Mais elle a aujourd'hui d'autres missions, tournée vers l'avenir : "Zwentendorf est de plus en plus utilisée comme centre d'entraînement au démantèlement. On s'y exerce et on voit comment démanteler au mieux et sans danger les centrales nucléaires après leur fermeture", explique Stefan Zach.

"Nous avons aussi construit une grande installation photovoltaïque. Zwentendorf est donc également devenue un symbole de l'avenir des énergies renouvelables." Stefan Zach à franceinfo



Plus de 85% de l'électricité autrichienne est produite à partir d'énergies renouvelables et le gouvernement écolo-conservateur souhaite atteindre 100% d'ici 2030. Vienne vise aussi la neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans avant l'Union européenne, sans nucléaire. Un modèle que la ministre de l'Environnement, Leonore Gewessler, entend défendre sur la scène européenne : "Nous sommes dans une décennie critique pour la protection du climat, or l'énergie nucléaire est trop lente et trop chère. C'est pourquoi l'Autriche ne se contente pas, au niveau européen, de faire la promotion des énergies renouvelables, mais utilise aussi des moyens juridiques là où il y a des distorsions de concurrence ou du greenwashing au détriment du renouvelable."

Mais les ONG environnementales doutent que l'Autriche atteigne, en l'état, ses ambitieux objectifs. Elles plaident pour accélérer la transition énergétique, seule manière selon elles de proposer un modèle alternatif crédible au nucléaire. L'opposition à l'atome fait en tout cas largement consensus aujourd'hui en Autriche, tant au sein de la population que des partis politiques.