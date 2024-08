Manque de personnel, réchauffement climatique... En Autriche, les refuges de haute altitude menacés

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

L’Autriche compte 272 refuges de haute altitude. Ces établissements se retrouvent aujourd'hui en difficulté à cause du manque de personnel et, surtout, du réchauffement climatique. Les clubs alpins autrichiens, qui gèrent ces refuges, appellent les autorités à l’aide. Un refuge symbolise à lui seul les difficultés que rencontrent les "hütte" : le refuge Seethaler, situé à 2 740 mètres d’altitude et à moins de 100 km de Salzbourg.

Alors que la saison estivale bat son plein, les portes de ce refuge restent closes, faute d’avoir trouvé un gérant, explique Friedrich Macher, le président de l’Alpenverein, à qui appartient ce refuge : "Il y a 50 ans, quand j'ai commencé à m'engager comme bénévole au sein de l’Alpenverein, il y avait davantage de candidats pour les missions liées aux refuges. Ce sont des contraintes bien particulières et aujourd’hui, de moins en moins de jeunes veulent s’y confronter".

Le refuge Seethaler est surtout exemplaire des difficultés des refuges face au réchauffement climatique. Il a en effet dû être entièrement reconstruit il y a cinq ans. "Sous le refuge, il y avait une gigantesque doline, décrit Friedrich Macher. Elle était gelée au moment de sa construction, c’est ce qu’on appelle le pergélisol. Mais le changement climatique a conduit à une augmentation des températures et le dégel du pergélisol a commencé. Le refuge s'est affaissé tout d’un coup de plusieurs mètres, il a donc fallu immédiatement faire quelque chose".

Les clubs alpins demandent une aide exceptionnelle

Face au défi du réchauffement climatique, les clubs alpins demandent aux autorités autrichiennes une aide exceptionnelle de 95 millions d’euros sur les cinq prochaines années. Cet argent doit permettre d’adapter ces refuges et aussi, d’entretenir les 50 000 km de chemins de randonnée que compte le pays.

Malgré tout, pour Anna Burton de l'Institut Wifo (Austrian Institute of Economic Research), il faut penser plus loin. "Trouver des solutions à long terme est aussi important d’un point de vue touristique car il y a bien sûr les locaux mais aussi beaucoup de gens qui viennent en Autriche pour randonner. Nous nous attendons à qu’il y ait encore davantage de monde à l’avenir car les températures vont augmenter dans d'autres régions du monde et les gens se réfugieront dans les montagnes", précise-t-elle. Les clubs alpins ont également lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 62 000 signatures.