Une station autrichienne se met au vert avec un domaine skiable plus respectueux de l'environnement

En Autriche, dans la région de Zell am See-Kaprun, à l'heure du réchauffement climatique, la station de Kitzsteinhorn veut montrer qu'un modèle plus durable est possible.

Dans la station de Kitzsteinhorn, dans la région de Zell am See-Kaprun en Autriche, les remontées mécaniques sont alimentées par de l’électricité verte et certaines des dameuses par un carburant produit à partir d’huile végétale, censé réduire les émissions de CO2. L'Autriche est la deuxième destination mondiale de ski derrière les Etats-Unis.

À l'heure du réchauffement climatique et de la fonte de la neige, des stations autrichiennes, comme celle de Kitzsteinhorn, souhaitent se tourner vers un modèle plus durable. "Nos technologies pour l'enneigement et la préparation des pistes sont aujourd'hui numérisées pour l’essentiel, explique le directeur de la station de Kitzsteinhorn, Norbert Karlsböck. Cela nous permet d’observer très précisément où il a neigé et en quelle quantité, afin de ne produire que le strict nécessaire. Nous essayons, par ailleurs, d'enneiger uniquement quand les températures sont idéales."

Les skieurs soutiennent cette politique en faveur de l'environnement

Autre point crucial : les transports. De la gare, des bus vous amènent jusqu’au pied des pistes, c’est même gratuit si vous avez un forfait de ski. Beaucoup des skieurs rencontrés semblaient l’ignorer, certains apprécient, tout de même, les efforts de la station pour promouvoir un modèle plus durable. "Vous pouvez prendre le bus d’à peu près n'importe où, c’est très facile, assure un skieur. Je pense que ne plus prendre la voiture au profit des trains et des bus c’est l’avenir, surtout dans ce genre de lieu."

"J’espère que cela arrivera aussi en France et dans d’autres pays." Un touriste à Kitzsteinhorn à franceinfo

Un autre skieur apprécie, lui-aussi, ces petits gestes en faveur de l'environnement : "Je suis très sensible à la protection de l’environnement, je fais donc attention aux endroits où je me rends. Je pense que la protection des glaciers est extrêmement importante, et qu’il faut donc trouver, pour le ski, un modèle plus écologique."



Les efforts de la station sont salués par les experts comme Oliver Fritz, de l'institut Wifo, mais il faut aussi, selon lui, penser à plus long terme car il y aura, dans tous les cas, moins de neige à l’avenir en Autriche à cause du réchauffement climatique. "Nous devons nous demander à quoi ressemblera le tourisme dans un monde marqué par le changement climatique, y réfléchir en profondeur, et penser à de possibles alternatives aux activités touristiques auxquelles nous sommes habitués comme le ski alpin. Il reste donc beaucoup à faire."

"Une région comme celle-ci vit en partie de son glacier. Or il est appelé à disparaître tôt ou tard, la station de ski ne sera alors plus du tout la même." Oliver Fritz, de l'institut Wifo à franceinfo

L’enjeu est aussi économique pour l’Autriche, pays où le tourisme représente 7,5 % du PIB et 330 000 emplois à temps plein.