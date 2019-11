Les robots-chiens qui aident la police américaine

Aux Etats-Unis, dans l'Etat du Massachussets, la police a testé pendant trois mois des robots-chiens. Une première. Ces robots-chiens, les "Spots" de la société Boston Dynamics, ne ressemblent pas vraiment à des toutous. On dirait plutôt des Meccano, les jeux de construction articulés : un corps fin et droit, quatre pattes métalliques assez hautes (hauteur au garrot : environ un mètre) et une caméra carrée en guise de tête, qui leur permet une vision à 360 degrés.



Commandés à distance, les "Spots" peuvent porter 14 kg au maximum. Certifiés IP54, ils sont opérationnels même en cas de températures extrêmes, entre -20°C et 45°C, même si leur autonomie est limitée à 90 minutes. Ils savent grimper des escaliers, éviter des obstacles, marcher dans du sable, se relever quand ils tombent... Et même danser !

Depuis septembre, ces robots sont disponibles à la location (prix non communiqué). Ils sont livrés avec une API qui permet à l'entreprise cliente d’y installer ses propres programmes. L'unité de déminage de la police du Massachussets, elle, assure les avoir utilisés tels quels.

Mass. State Police got to use @BostonDynamics’ Spot the robot dog for three months this year. That’s raising questions about what kind of policies there should be about how police can use robots. https://t.co/SVTjc0J2bJ pic.twitter.com/px22Ooj5Yr