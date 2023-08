Les Belges les plus riches du monde ? L'étude qui étonne outre-Quiévrain écouter (3min)

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

"Le Global Wealth Report" du Crédit Suisse place les Belges en première position. Mais la méthode de calcul, bien qu'exacte, ne reflète pas très bien la réalité.

Les Belges sont-ils les plus riches du monde ? C’est ce qu’affirme une étude réalisée par le Crédit Suisse. Avec près de 229 000 euros de patrimoine par adulte, les Belges arrivent en effet en tête de ce classement du "Global Wealth Report" pour 2022.

Ce rapport, publié la semaine dernière, laisse les Belges assez ébahis : ils ne se croyaient pas si riches. Sans doute, pensaient-ils arriver loin derrière les Australiens et les Hong-Kongais respectivement deuxièmes et troisièmes. Il est vrai que la Belgique ne donne pas toujours l’impression d’un pays nageant dans l’opulence, même s’il existe comme ailleurs des concentrations de fortune. Nous parlons ici de patrimoine, pas de revenus.

Une méthode de calcul exact, mais qui ne représente pas complètement la réalité

En fait, ce résultat s'explique par une méthode de calcul théoriquement exacte, mais qui ne reflète pas du tout la réalité. Il s’agit d’une richesse médiane, c’est-à-dire qu'exactement la moitié des adultes belges possède un patrimoine de 229 000 euros au moins, et l’autre moitié se trouve en deçà de cette limite. Avec ce critère, la France arrive en 10e position et devance les Etats-Unis qui seraient à la 13e place. Bref, ces chiffres-là ne nous apprennent pas grand-chose.

De plus, il existe des différences importantes dans la nature du patrimoine. Ainsi, les Belges investissent beaucoup dans l’immobilier et sur des comptes d’épargne, ce qui est beaucoup plus facile à évaluer que des placements en actions ou en achat de métaux précieux comme c’est le cas dans d’autres pays. Enfin, le rapport donne des résultats en dollars, ce qui cache des distorsions de change.

Les Suisses en tête selon un autre calcul

Au-delà de l’effet de surprise pour les Belges qui n’étaient pas conscients de vivre dans un pays de cocagne, l’étude propose un autre classement, établi, celui-là, sur la richesse moyenne, autrement dit, la richesse du pays divisée par le nombre d’adultes. Et là, on retrouve des résultats plus conformes à ceux que l’on connaît depuis des années.

Les Suisses arrivent à la 1re place, avec un patrimoine de 629 000 euros, suivis des Américains et des Hongkongais. Les Norvégiens sont 7e et les Français 12e. Notre patrimoine moyen par adulte est évalué par ce rapport à 287 000 euros. Dans ce classement, les Belges se retrouvent à la 11e place.

Les Belges ont en tout cas accueilli ce rapport avec beaucoup de recul. La presse belge insiste sur ce que ne dit pas ce rapport : à savoir la différence entre ce que l’on possède et ce que l’on gagne. Plusieurs régions surtout francophones sont pauvres et ressentent durement les conséquences de l’inflation. Certains médias belges relativisent aussi la richesse dans un pays dont l’endettement a largement dépassé les 100 % du PIB, l’un des taux les plus élevés d’Europe avec la France.