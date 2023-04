La Chine confrontée à une recrudescence des tempêtes de sable

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

C’est un phénomène très impressionnant : certaines grandes villes chinoises sont recouvertes par des nuages de sable qui durent parfois plusieurs jours. La capitale, Pékin, est particulièrement touchée par ces tempêtes de sable de plus en plus fréquentes.

À chaque fois ce sont les mêmes scènes qui se répètent et qui donnent à la capitale chinoise des allures de fin du monde, avec une visibilité parfois réduite à quelques dizaines de mètres. On arrive à peine à percevoir au loin les gratte-ciel qui en temps normal dominent les quartiers d’affaires de Pékin. Des districts entiers avec plusieurs millions d’habitants se retrouvent enveloppés dans un immense nuage de couleur jaunâtre.

Et ces scènes, effectivement, se répètent de plus en plus. Depuis le début de l’année, la Chine a connu huit vagues de tempêtes de sable. C’est du jamais vu depuis dix ans. Rien que sur le mois de mars, les services météo ont enregistré quatre vagues, ce qui là aussi constitue un record sur un mois. Pékin a encore essuyé une nouvelle tempête cette semaine, et la capitale est loin d’être la seule ville touchée. D’une manière générale, c’est tout le nord de la Chine qui est concerné et la violence des vents emmène aussi le sable dans le centre du pays, également parfois plus au sud : Shanghai a également été touchée au cours du printemps.

Des conséquences sur la pollution et la santé publique

Ces nuages de sable génèrent un niveau de pollution très élevé. Pollution aux particules PM 10, qui ont un diamètre inférieur à dix micromètres. Lors de l’énorme tempête de sable qui s’est abattu sur Pékin fin mars, la pollution à ces particules était dix fois supérieure à la normale. À chaque fois, les services sanitaires demandent aux habitants d’éviter les sorties, de ne pas pratiquer d’activité de plein air, en particulier pour les personnes qui souffrent déjà de maladies respiratoires.

Les rues sont généralement beaucoup moins fréquentées. Les passants qu’on peut croiser portent tous le masque et en plus souvent des sur lunettes de protection. Les autorités conseillent aussi à tous ceux qui sortent de porter des vêtements aux couleurs vives pour éviter par exemple de se faire renverser par une voiture à cause du manque de visibilité.

Le réchauffement climatique à l'origine de l'augmentation de ces tempêtes

La sécheresse qui sévit dans le nord de la Chine provoque une avancée inexorable du désert. La végétation disparaît peu à peu et ne peut plus jouer son rôle qui consiste à empêcher la progression du sable lorsqu’il y a des tempêtes. Il n’y a plus de barrière naturelle pour arrêter les poussières qui arrivent en provenance du désert du Gobi entre la Mongolie et la province chinoise de la Mongolie intérieure. Le sable peut poursuivre sa route vers le reste de la Chine.

Afin de lutter contre ce phénomène, les Chinois mènent depuis plusieurs années une politique de reboisement, mais qui reste insuffisante pour stopper l'avancée du désert. La Chine, selon les spécialistes, doit se préparer à affronter de plus en plus de tempêtes de sable et de plus en plus fortes.