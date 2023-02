Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Lors d'une une grande conférence de presse, le général Igor Kirillov a suggéré que les États-Unis avaient une responsabilité directe dans l'origine de la pandémie de Covid-19.

Le Kremlin entretient des relations tendues avec Washington, accusant les Américains d'amplifier le conflit en Ukraine en livrant des armes à Kiev mais ce n'est pas le seul grief de Moscou à l'égard des Américains.

>>> Anniversaire de la bataille de Stalingrad : le pouvoir russe instrumentalise la mémoire de Charles de Gaulle au travers de son petit-fils



Cette semaine le ministère de la Défense russe a organisé une grande conférence de presse pour accuser à mots à peine voilés les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie de Covid 19. C'est très sérieux. Du moins dans l'esprit des militaires russes, puisque c'est le général Igor Kirillov, commandant des forces de défense radiologique, biologique et chimique qui est venu présenter son rapport. D'après lui, il existe des indices sérieux de l'implication des États-Unis. "Nous avons rendu compte, précise le général Igor Kirillov, de travaux menés à l'université de Boston pour renforcer les activités pathogènes de Covid-19 financées par le gouvernement américain et de l'implication possible des agences de développement international des USA dans l'émergence d'un nouveau coronavirus."

L'armée russe considère qu'il existe de forts soupçons sur l'implication des États-Unis dans l'émergence de la pandémie de Covid-19. Ce général a notamment expliqué que, peu de temps avant l'apparition du coronavirus, une université soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates, avait organisé un exercice à New York qui consistait pour les Anglo-Saxons à s'entraîner à faire face à une épidémie d'un coronavirus. C'est suspect et surtout dit-il, on peut constater que les laboratoires américains semblaient prêts à lancer un vaccin avant même la pandémie. Il oublie juste, peut-être, qu'il a fallu attendre un an pour avoir un vaccin, et que les premiers à avoir annoncé que ce vaccin était prêt, étaient les Russes avec leur vaccin Spoutnik.



Des laboratoires en Ukraine



En fait ces accusations s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large où la Russie affirme que les États-Unis menaient des expériences biologiques dans des laboratoires situés en Ukraine et qu'ils ont découvert des preuves d'activités de développement d'armes biologiques dans ces laboratoires.

En fait cela fait des années que les Russes accusent les Américains de mener ce genre d'activités. Les USA ont toujours nié. Il y avait effectivement des laboratoires en Ukraine qui collaboraient avec des institutions américaines, mais il s'agissait de programmes de lutte contre les agents pathogènes, comme il y en a dans de nombreux pays.

Ces laboratoires n'étaient d'ailleurs absolument pas secrets, ils étaient bien connus de la communauté scientifique. Néanmoins Moscou n'en démord pas et a même réclamé une enquête de l'ONU. Les Nations Unies ont examiné les preuves présentées par les Russes, mais ne les ont pas trouvées très convaincantes.