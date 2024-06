Kenya : de nouvelles manifestations contre le gouvernement sont fermement réprimées

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

C'était la troisième manifestation en huit jours. Mais à Nairobi, la capitale du Kenya, tout bascule quand les députés se réunissent pour voter des amendements au texte tant contesté. Mardi 25 juin, plusieurs centaines de personnes forcent les barrages et investissent le Parlement. Fenêtres brisées, salles saccagées, mobilier jeté à l'extérieur et brûlé. Les policiers tirent à balles réelles sur les manifestants.

à lire aussi Au Kenya, au moins cinq morts et 31 blessés dans une manifestation contre de nouvelles taxes

La demi-sœur de l'ancien président américain Barack Obama est elle-même dans la manifestation, asphyxiée en direct sur CNN par les gaz lacrymogènes. Partout dans le pays, les jeunes se rassemblent contre le gouvernement.

Du dialogue à la répression

L'armée est appelée en renfort. Alors que dimanche, à Nyahururu, le président William Ruto se disait ouvert au dialogue : "Je suis très fier de nos jeunes. (…) Ils se sont affirmés de façon pacifique et je veux leur dire que nous allons discuter avec eux". Depuis, le ton a changé.

🇰🇪 Kenya : un mouvement de protestation antigouvernemental a viré au chaos ce mardi, à Nairobi, après que des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du Parlement. Au moins 5 personnes sont mortes et 31 ont été blessées, selon plusieurs ONG dont Amnesty Kenya #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/ULAa7LX5rH — Agence France-Presse (@afpfr) June 25, 2024

Des réseaux sociaux à la rue

Ce texte qui cristallise la contestation, c'est le projet de budget 2024-2025, dans lequel sont prévues de nouvelles taxes pour freiner la dette colossale du pays et se redonner des marges de manœuvre. Entre autres, une TVA de 16% sur le pain ou encore une taxe de 2,5% par an pour les propriétaires de voitures.

La contestation commence sur les réseaux sociaux le jour de la présentation du texte, le 13 juin, et puis très vite elle gagne la rue. Le gouvernement recule, il retire un grand nombre de mesures. Ça ne satisfait pas les manifestants qui soupçonnent l'État de vouloir compenser ce retrait par une hausse de 50% des taxes sur les carburants. La colère ne retombe pas, au contraire, elle se transforme même en rejet global de la politique du président William Ruto.

Une croissance économique dynamique

Pourtant, on explique souvent que le Kenya est la locomotive de l'Afrique de l'Est : depuis plusieurs décennies, sa croissance économique est dynamique et solide, soutenue par l'agriculture, le tourisme et le secteur de la tech.

Découvrez les 29 projets sélectionnés pour #BlueInvest Africa 2024 qui se tient les 3–4 juil au Kenya.🌊Explorez l'#aquaculture, les #énergies renouvelables, la conservation marine et d'autres secteurs de l'économie bleue.

👉Vidéos et infos: https://t.co/LUKyFpOLVk#ÉconomieBleue pic.twitter.com/lGzzcHmSyj — UE au Bénin (@UEauBenin) June 21, 2024

Mais la monnaie nationale, le shilling kényan, s'est fortement dépréciée ces derniers mois, elle a perdu de la valeur par rapport aux autres devises mondiales. Un tiers des 51 millions d'habitants vivent encore sous le seuil de pauvreté, les inégalités sont importantes, le taux de chômage des jeunes est très élevé et l'inflation tourne autour de 7-8%.

Le site @AfriqueXXI publie un entretien avec Minoo Kyaa, militante de terrain dans un quartier défavorisé de #Nairobi, au #Kenya, où elle se bat au quotidien contre les ravages de la pauvreté, du patriarcat et des décasages imposés par les autorités. https://t.co/pm5PLLlidN — Philippe Pellegrini (@PellegriniPCF) March 29, 2024

Le chef de l'opposition, Raila Odinga, battu à l'élection présidentielle en 2023, a soufflé sur les braises de la frustration de la jeunesse et appelé à plusieurs reprises les Kényans à descendre dans la rue. Cette situation a un air de déjà-vu : en juillet dernier, déjà, le Kenya a été le théâtre de manifestations similaires contre le coût de la vie et les augmentations d'impôts sur les revenus et le logement. Les troubles avaient déjà fait une dizaine de morts.