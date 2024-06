Au Kenya, des manifestants pénètrent dans le Parlement, la police tire à balles réelles, faisant au moins un mort

Une personne a été tuée par la police, mardi 25 juin, dans la capitale kényane Nairobi lors d'une manifestation contre un projet gouvernemental de nouvelles taxes qui a sombré dans le chaos, a annoncé l'ONG Commission kényane des droits de l'homme (KHRC). "La police a tiré sur quatre manifestants, comme en a été témoin le KHRC, tuant l'un d'entre eux", a affirmé l'ONG dans un message sur X. Des journalistes de l'AFP ont vu au moins trois corps inanimés aux abords du Parlement.

Police have shot four protesters, as witnessed by KHRC, killing one. We strongly condemn the police killing. Such actions are unacceptable and constitute a grave violation of human rights. Justice and accountability are imperative. We will vigorously push for police… pic.twitter.com/3z9CEXUDPj