Japon : comment certaines municipalités ont résolu le problème du smartphone à l’école

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

En France, l’utilisation du smartphone va être interdite dans les écoles et collèges à partir de janvier 2025, et 200 collèges vont expérimenter cette loi dès la rentrée. Certaines villes au Japon appliquent une stratégie différente et radicale : pas de smartphone pour les écoliers.

Le principal prétexte des enfants pour réclamer un smartphone est la nécessité de pouvoir appeler ses parents et d’être joint. Au Japon, une partie des municipalités ont trouvé la solution pour répondre à ce besoin, sans smartphone : elles distribuent aux élèves d’école primaire des mini-smartphones aux fonctions très limitées. Ces petits appareils leur permettent de lancer un SOS avec une alarme qui déclenche un appel à un centre de secours, lequel peut immédiatement les localiser et même voir grâce à la caméra dans quel environnement et circonstances ils se trouvent.

Par ailleurs, l’appareil ne peut être appelé, ou appeler, que des numéros pré-enregistrés. Ceux des parents, des frères et sœurs, des grands-parents et éventuellement de quelques amis, et ce sont les parents qui gèrent ce répertoire. Il est possible d’échanger des courts messages écrits avec ces mêmes numéros, mais pas davantage. Pas d’applis ni de réseaux sociaux.

Smartphone autorisé à partir du collège

Contrairement aux écoliers, les collégiens et lycéens peuvent utiliser un vrai smartphone. Parce qu’il est exact que le besoin de joindre et d'être joint existe, et que les municipalités considèrent qu’ils ont passé l’âge de se contenter des mêmes appareils que leurs cadets écoliers.

Dans les établissements japonais, la possession d’un smartphone par les collégiens et lycéens ne constitue pas un problème majeur. Les professeurs n’ont pas à batailler pour faire régner la discipline et empêcher les élèves de s’amuser sans arrêt avec leur smartphone. En revanche, le smartphone est un problème hors des établissements scolaires : les Japonais en sont accros à un point inimaginable, et les réseaux sociaux sont désormais le nouvel espace du harcèlement, une plaie depuis des décennies au Japon, jamais résolue.