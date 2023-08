Italie : un parrain de la mafia retrouvé près de Naples grâce à... un caniche

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

En Italie, un parrain de la mafia napolitaine, en cavale depuis six mois, a été retrouvé vendredi 25 août de manière totalement inattendue : grâce à un caniche, dont la propriétaire était une amie proche.

Celui qui a trahi Luigi Cacciapuoti n'est pas un rival, ce n'est même pas un être doué de parole, c'est un chien, un caniche tout blanc, tout petit, tout mignon.

Suivez le caniche et vous trouverez le mafieux

En février, le chef de la Camorra, condamné à 15 ans de prison ferme s'enfuit et se cache près de Naples. Les enquêteurs le savent mais n'arrivent pas à le localiser. Jusqu'au jour où ils voient par hasard ce caniche qui pointe innocemment son museau à la fenêtre d’une villa. Or ils le connaissent, c'est même un élément capital du dossier, l’animal appartient à une femme qui fait partie du cercle des très proches du parrain. Vendredi, le 25 août, les carabinieri assiègent la villa et arrêtent leur homme qui est "au bord de sa piscine" en train de lire un article sur la Camorra. Ils l'envoient directement à la case prison. La propriétaire du chien aussi.

>>"Il y a une présence de la mafia italienne en France", selon Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité et des mafias

Ce n'est pas la première fois que des parrains de la mafia sont arrêtés dans des circonstances improbables. Et à chaque fois ce sont les logiciels d’identification faciale qui permettent aux enquêteurs de retrouver leur trace.

Photographié par une voiture Google Maps

En 2022 on a beaucoup parlé de ce sicilien recherché depuis plus de 20 ans, Gammino, l'un des responsables de la sanglante guerre des mafias dans les années 80. Lui se cachait en Espagne près de Madrid où il tenait un petit magasin de fruits et légumes. La couverture était parfaite, jusqu'au jour où une voiture de Google Maps qui cartographiait le quartier avec ses caméras le saisit en pleine conversation sur le trottoir devant le magasin.

Ou encore Edgardo Greco, ancien tueur de la mafia calabraise, condamné à perpétuité en Italie mais reconverti en pizzaïolo en France, à Saint-Etienne. Il a baissé la garde en se laissant photographier par un journal local, tout fier, une calzone à la main.

Trahi par sa passion pour son club de foot

Un autre membre de la Camorra, spécialiste en évasion fiscale, a été retrouvé en juillet sur l'île grecque de Corfou. Il n'avait pas pu s'empêcher de sortir fêter la victoire de Naples, champion d'Italie de football. Il apparaissait sur une photo brandissant une écharpe aux couleurs bleu et blanc du club.

>> Crime organisé : quand la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, s’attaque à l’Europe

Ces arrestations de mafieux à l'étranger se produisent très souvent. Début août un autre parrain a été arrêté au Liban, selon Interpol c'était la 76e arrestation d'un membre de la ‘Ndrangheta depuis 2020. Pour lutter contre cette mafia calabraise, qui s'est étendue à tous les continents, Rome a lancé un projet de coopération internationale, I-Can, avec 12 pays pour mieux coordonner les enquêtes, échanger les renseignements les techniques. Ça permet des identifications plus rapides des criminels. C’est aussi un signal envoyé aux mafieux en cavale : aucune affaire même la plus ancienne, ne sera jamais laissée de côté.