Incendies de forêts : les Européens dévoilent leur nouvel arsenal

L’été n’est pas encore là mais déjà des feux de forêts ont eu lieu en Espagne et même en Belgique ces dernières semaines. La flotte européenne de lutte contre les incendies a été doublée depuis l’été dernier.

Après les ravages du feu l’été dernier, la Commission avait promis des moyens supplémentaires pour le centre de crise européen. Elle a donc détaillé son plan de bataille anti-feux. La mesure la plus spectaculaire est le doublement de la flotte mobilisable à tout instant : on est passé de 13 à 28 appareils (dix Canadair, 14 avions amphibies légers et quatre hélicoptères).

Ces appareils n’appartiennent pas à la Commission européenne, ils sont positionnés dans une dizaine d’Etats membres : en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal ; et ils sont déployables à la demande, de juin à octobre, en cas d’urgence, pour apporter de l’aide à un pays qui serait débordé.

En plus des appareils, 450 pompiers sont pré-positionnés sur le territoire de l’Union, essentiellement dans trois pays : en France, en Grèce et au Portugal. Il y a aussi quelques équipes plus restreintes dans une dizaine d’autres Etats.

Ce centre de crise a également un rôle de soutien et d'expertise : il peut suivre en temps réel l'évolution des incendies de forêt. Il utilise pour cela le service Copernicus de cartographie satellitaire des situations d'urgence. Cela permet de fournir des informations souvent cruciales aux autorités nationales des pays qui luttent contre de vastes feux. C’est le budget européen qui prend en charge la plupart des frais lorsqu’un pays met à disposition son matériel et ses hommes. Et cette aide est donc coordonné depuis Bruxelles , par le Centre de réaction d’urgence de l’UE, qui fonctionne sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Lutte contre les incendies, mais pas seulement

Rien qu’en 2022, les feux de forêt ont brûlé en Europe une superficie proche de la taille du Monténégro, selon la Commission européenne. Le mécanisme de réaction d'urgence a été activé une dizaine de fois pour mobiliser de l’aide transfrontalière.

L’été qui arrive s’annonce intense, selon le commissaire européen en charge de la gestion des crises, Janez Lenarcic : cette année, souligne-t-il, est déjà bien plus sèche que la moyenne et cette sècheresse, combinée avec la chaleur attendue, est on le sait bien un moteur majeur des feux de forêts. Lors d’un point de presse il a aussi rappelé que l’on assiste à une multiplication des désastres naturels liés au changement climatique, comme les inondations sur lequel ce centre intervient aussi régulièrement. On pense bien sûr à celles qui ont endeuillé la Belgique et l’Allemagne à l’été 2021, ou à celles qui viennent de frapper l’Italie.

Ce centre de crise intervient aussi évidement pour ce type de catastrophe. Il est aussi très actif pour déployer l’aide humanitaire en Ukraine.