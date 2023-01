Grèce : une ancienne réfugiée syrienne risque la prison pour avoir aidé les migrants

Comme eux, elle risque jusqu'à 25 ans de prison. Son seul crime est d'avoir voulu aider ceux qui ont vécu l'enfer de l'exil. Sarah Mardini est syrienne. En 2015, à 20 ans, elle décide de quitter Damas avec sa sœur cadette Yusra, elle aussi championne de natation.

Leur parcours ressemble tristement à celui des centaines de milliers de Syriens qui fuient la guerre cette-année là : les deux sœurs gagnent la Turquie puis embarquent pour la Grèce sur un canot pneumatique surchargé. Pendant la traversée ce sont elles qui évitent aux passagers de se noyer, elles sautent à l'eau pour alléger l'embarcation et la traînent à la nage jusqu'aux rivages de Lesbos. Leur exploit leur vaudra une certaine notoriété et même un film, Les nageuses, sur Netflix.



Une fois réfugiées en Allemagne, Yusra se prépare pour les Jeux olympiques tandis que Sarah choisit de retourner à Lesbos. Elle sert de traductrice dans une ONG, patrouille le long des côtes, jumelles à la main, se rend parfois au large pour secourir les bateaux en détresse. En 2018 elle est arrêtée et passe cent jours en prison avant d'être renvoyée à Berlin dans l'attente de son procès.

Un procès "politique", un procès "grotesque", disent aujourd'hui les ONG. En tout cas un procès emblématique ; en 2020 Amnesty International avait épinglé huit pays dont la France pour leur penchant à multiplier les procédures judiciaires et les pressions contre les ONG d'aide aux migrants. Un rapport du Parlement européen présente le procès de Sarah et de ses 23 homologues comme "la plus grande affaire de criminalisation de la solidarité en Europe".

Tomorrow, humanitarians Seán Binder and Sarah Mardini will face trial for providing lifesaving support to people in need.



We continue to stand with #FreeHumanitarians and to call on the EU to stop the criminalisation of solidarity and on Member States to #dropthecharges. pic.twitter.com/MbELMRFxay