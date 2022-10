États-Unis : pourquoi Joe Biden a effacé toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

"Personne ne devrait être mis en prison pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis", dit Joe Biden dans un vidéo publiée jeudi 6 septembre sur Twitter. "J'annonce une grâce pour toutes les infractions fédérales, dit le patron de la Maison Blanche.Trop de vies ont été bouleversées à cause de notre approche erronnée. Il est temps de réparer nos torts".

Joe Biden appelle tous les gouverneurs à faire la même chose dans leur État. Il demande également un changement dans la classification des drogues : aujourd'hui aux États-Unis, la marijuana est dans la même catégorie que l'héroïne et le LSD, "ce qui n'a aucun sens".

Un handicap pour trouver du travail

Au niveau fédéral, personne, à ce jour, n'est en prison uniquement pour avoir été arrêté en possession d'un joint. Mais sur les trente dernières années, 6 500 personnes ont été condamnées au niveau fédéral (et beaucoup plus bien sûr au niveau des États en vertu des lois locales). Ce qui peut être un vrai handicap par exemple pour trouver un emploi, louer un appartement, voire s'inscrire à l'université... Cette mention sera donc désormais effacée du casier judiciaire.

Cette mesure rapproche, en fait, le gouvernement des positions adoptées par les États. 19 des 50 Etats américains (plus la capitale Washington) ont déjà totalement légalisé le cannabis à titre récréatif, d'autres ont réduit les sanctions. Les produits à base de marijuana sont de plus en plus variés, de plus en plus accessibles. Selon une étude gouvernementale publiée cet été, un Américain entre 19 et 30 ans sur dix consomme du cannabis tous les jours. Un chiffre qui a doublé en dix ans.

En fait, il n'y a plus qu'une poignée d'États ultra-conservateurs et ruraux, comme le Wyoming, l'Idaho ou le Nebraska dans lesquels la consommation reste illégale. Joe Biden met fin à une certaine anomalie.

Mettre fin à une disparité raciale

Il explique que cela permettra aussi de régler une vraie disparité raciale, car les noirs et les métis sont arrêtés et condamnés bien plus souvent que les blancs. Alors que des études montrent que les Blancs et les Noirs consomment de la marijuana à des taux similaires, une personne noire a plus de trois fois plus de risques d'être arrêtée pour possession qu'une personne blanche, selon un rapport de l'A.C.L.U, qui a analysé les données relatives aux arrestations pour possession de marijuana de 2010 à 2018. L'annonce du chef de l'État a suscité des commentaires élogieux dans le camps démocrate.

Même s'il y a évidemment une forme d'opportunisme dans cette annonce, qui intervient à un mois des élections de mi-mandat et qui a tout pour séduire les électeurs démocrates, en particulier les jeunes.