États-Unis : Les footballeuses américaines éliminées de la Coupe du monde, Donald Trump y voit la faute de Joe Biden et du wokisme

Les footballeuses françaises affrontent les marocaines à 13h mardi 8 août, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une compétition qui se jouera en revanche sans les Américaines. Les championnes du monde en titre ont été éliminées. Ce qui leur a valu les moqueries de l’ancien président.

On ignorait que Donald Trump suivait la Coupe du monde féminine de football (il fréquente plutôt les terrains de golf) mais l'élimination, lundi 6 août aux tirs au but contre la Suède, des joueuses américaines ne lui a pas échappé. Favorites de la compétition, elles ont été sorties par la Suède aux tirs au but en huitièmes de finale. Une contre-performance majeure. Pour autant, Donald Trump n’a pas montré beaucoup d’empathie, dans son message publié sur les réseaux sociaux. Ni encouragement, ni regrets : il préfère partager son analyse de cette élimination. Nulle analyse sportive, pas de commentaire sur le dispositif tactique ou les erreurs techniques. Donald Trump préfère en tirer des enseignements politiques. Pour lui, si les footballeuses américaines ont perdu, c'est la faute... de Joe Biden, l’actuel président, qui a battu Trump il y a trois ans.

Cette élimination sportive est "emblématique de ce qui arrive aux États-Unis" , selon Donald Trump, sous le mandat du "corrompu Joe Biden". Les États-Unis sont qualifiés d’"ancienne grande nation", par Trump. Sous-entendu : ancienne grande nation en football, comme en politique. Dans son message, Donald Trump égratigne donc son rival, Joe Biden, qu'il compte bien affronter lors de la prochaine présidentielle, dans un an. Mais ce n'est pas sa seule cible. L’ex-président s'en prend aussi à l'équipe. Beaucoup de joueuses sont "ouvertement hostiles à l'Amérique", trop "woke" ce qui est synonyme d’échec, écrit-il.

Il fait allusion, sans la nommer, à la footballeuse la plus connue dans cette sélection américaine, Megan Rapinoe. Que lui reproche Trump ? Elle est de tous les combats de société.



Elle se mobilise pour le maintien du droit à l'avortement, pour l'égalité des primes financières, entre les footballeurs et les footballeuses. Première joueuse de classe mondiale à avoir évoqué publiquement son homosexualité, Megan Rapinoe est très engagée contre les discriminations. Comble de l'abomination pour Donald Trump, elle a même refusé de chanter l'hymne américain, et a posé symboliquement un genou à terre pour protester contre le racisme. Dans le match perdu par les Américaines, il y a deux jours, Megan Rapinoe a raté un tir au but. Ce qui a suscité les moqueries de Donald Trump. Le futur candidat, dans son combat contre les progressistes, lui, n'a pas raté l'occasion.