Egalité hommes-femmes : l'Islande à l'avant-garde

Pendant quelques heures, le monde entier y a cru : sur les sites des journaux, sur les réseaux sociaux, partout on a vu cette photo de la première ministre islandaise, avec son nez retroussé et ses faux air de Bjork. Elle sort d'un isoloir, écharpe autour du cou, elle a les deux poings bien serrés en mode "yes ! On a gagné !"

L’Islande premier pays européen à élire une majorité de femmes au Parlement https://t.co/wDat9C7jJf pic.twitter.com/TvB3HEsbKH — Le Soleil (@cyblesoleil) September 26, 2021

Il y a 63 sièges au parlement islandais. Selon les projections des résultats, 33 devaient être occupés par des députées, ce qui représentait 52,3% de l'assemblée. Bien plus que n'importe quel pays européen. Car à ce jour, aucun n'a plus de femmes que d'hommes dans sa représentation nationale. Sauf qu'après recomptage (on vous épargne les détails du complexe système électoral islandais), trois femmes ont perdu leur siège. De 52% la statistique est aussi sec redescendue à 47,6%. La minuscule île nordique et ses 371 000 habitants sont passé à un cheveu d'écrire une page d'histoire.

Au Rwanda, 61% de députées

D'autant que d'autres pays font largement mieux. Pour les trouver il faut aller loin, très loin du continent européen. Le Rwanda, qu'on cite en exemple depuis 15 ans, a aujourd'hui un parlement composé à 61% de femmes. Personne n'a jamais réussi à faire aussi bien.

À Cuba c'est 53%, au Nicaragua 51%. Tandis que le Mexique et les Émirats arabes unis affichent eux une stricte parité hommes-femmes, 50-50, selon des données de l'Union interparlementaire. On pourra se consoler en se disant que l'Islande devient championne d'Europe : elle passe devant la Suède et la Finlande, qui font toujours figure de bons élèves du classement avec respectivement 47% et 46% de femmes dans leur parlement.

[A LA UNE A 8H] L'Islande a brièvement cru être devenue le premier pays d'Europe à élire une majorité de femmes au Parlement, mais un recomptage est venu réécrire cette page d'Histoire en faisant retomber la part féminine à 47,6% #AFP 2/5 pic.twitter.com/x17kFgBx4C — Agence France-Presse (@afpfr) September 27, 2021

Mais désormais personne en Europe ne fait mieux que les Islandais. Qui n'ont même pas imposé de quotas pour arriver à ce résultat.

La première cheffe d'État élue au monde

Car l'île a toujours été à l'avant-garde en matière des droits des femmes. En octobre 1975, elle a été le théâtre d'une grande grève féminine inédite pour de meilleurs salaires et une plus grande place dans la société. Elle a aussi été la première nation à élire une femme chef de l'État, c'était en 1980. Depuis douze ans, elle est systématiquement en tête du classement sur l'égalité hommes-femmes établi par le Forum économique mondial. Dans les entreprises de plus de 25 salariés, une loi instaurée en 2018 inverse la charge de la preuve : ce n'est plus aux femmes de démontrer elle-mêmes qu'elles sont victimes d'une discrimination salariale, c'est à l'employeur de prouver que si une femme est moins payée qu'un homme à poste égal, ça n'a rien à voir avec le genre.

Une initiative qui a aussi permis à la coalition gouvernementale d'emporter 37 sièges sur 63 et de se renforcer par rapport au Parlement sortant. Une loi dont l'Union européenne, quant à elle, ferait bien de s'inspirer pour ne pas rester à la traîne.