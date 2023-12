Deepfakes : en Inde, les stars de Bollywood victimes de nombreuses vidéos truquées

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

En Inde, les stars de cinéma des studios de Bollywood dénoncent la prolifération de fausses images effrayantes et même obscènes qui sont devenues virales. Le débat sur l’utilisation des progrès récents de l’intelligence artificielle est lancé dans le pays le plus peuplé de la planète, et le premier producteur mondial de films.



La dernière série de ces deepfakes, des vidéos truquées et modifiées, réalisées via l’intelligence artificielle, vise des stars indiennes qui font des gestes obscènes devant la caméra. Une actrice apparaît aussi légèrement vêtue exposant ainsi son corps. Rashmika Mandanna ou Alia Bhatt, deux actrices victimes de ce procédé (lien en anglais), n’ont jamais tourné ce genre de films. Avec les outils de plus en plus sophistiqués de l’intelligence artificielle, il est devenu facile de remplacer le visage et de le mettre sur le corps d’une autre femme, ça ne coûte d'ailleurs pas cher. Le plus souvent, les images sont prises sur les réseaux sociaux, et utilisées sans autorisation, pour créer de faux enregistrements , vidéos ou audios. C'est effrayant.





Sensity, une société néerlandaise d’intelligence artificielle a publié une étude en 2019, montrant qu’environ 90% de ces vidéos sont faites avec des images pornographiques manipulées. Les femmes sont les principales visées. Les fausses images sont utilisées pour tout. Dans une autre vidéo truquée, la méga star indienne Priyanka Chopra Jonas fait de la publicité pour une marque, mais c'est une autre voix que la sienne qui a été superposée sur l’image.

La question de la réglementation

L’intelligence artificielle n'est pas réglementée en Inde, comme dans la plus grande partie du monde. Tous les pays doivent réagir y compris la France. Mais c'est à nous de ne pas partager ces fausses vidéos sur les réseaux sociaux ! À l’approche des élections législatives indiennes au printemps prochain, le gouvernement va tenter d’y remédier. En Inde, les acteurs sont des superstars qui appartiennent à la culture du pays depuis plus d’un siècle, toucher à leur image a aussi des conséquences pour la classe politique.