Coronavirus : Cuba dans la course au vaccin

Vaccin contre le coronavirus. (STÉPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Sur l'île de Cuba, dans la course au vaccin contre le coronavirus, deux candidats prometteurs sont en phase d'essais cliniques : Soberana01 et Soberana02 ("Vaccin souverain" en français), développés par l'Institut de vaccination Finlay (IFV).

Le premier achève la phase 1, le deuxième entre dans la phase 2, celle qui permet d'affiner les dosages et l'efficacité de la molécule. Tout sera bouclé dans six mois au plus tard, les autorités l'assurent, et la vaccination des 11 millions d'habitants pourra commencer.

He pensado mucho en estos días en el año que termina, el año más duro en varias décadas para #Cuba y el mundo, reflexionó @DiazCanelB, y ustedes han sido parte de la gran familia cubana, esa que ha resistido con creatividad pese a las restricciones https://t.co/9KgJg5EHFF — Periódico Granma (@Granma_Digital) December 29, 2020

Dans ce tweet posté par l'organe officiel du Comité central du parti communiste de Cuba, il est écrit : "J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci à l'année qui se termine, l'année la plus dure depuis plusieurs décennies pour Cuba et le monde, se dit-il @DiazCanelB [Miguel Diaz-Canel, président de Cuba] et vous avez fait partie de la grande famille cubaine, celle qui a résisté de manière créative malgré les restrictions."

Ces avancées médicales ont même fait dire mardi 29 décembre au chef de l'Etat, Miguel Diaz-Canel, que Cuba est "le seul pays du tiers monde à disposer d'un vaccin en phase aussi avancée". Le seul aussi de toute l'Amérique latine.

Peu de morts du coronavirus

Pourtant, Cuba est épargnée par le coronavirus : le nombre de cas y reste faible (même s'il est un peu remonté à la faveur de la réouverture des frontières) : 143 décès depuis le début de l'épidémie, c'est l'un des chiffres les plus bas dans le monde.

Des négociations sont d'ailleurs en cours pour effectuer la phase 3 de Soberana 2 dans d'autres pays, étant donnée la faible prévalence de Covid-19 parmi la population cubaine. Dans ces circonstances, pourquoi produire plutôt qu'acheter un vaccin ? C'est à la fois une question de compétence et d'influence. D'abord Cuba possède une industrie biotechnologique et pharmaceutique réputée, avec un savoir-faire en matière de recherche vaccinale. Huit vaccins sont déjà sont fabriqués sur place. Toutefois, le pays a aussi un handicap : il ne fait pas partie de grands réseaux scientifiques à l’échelle internationale.

Une question d'influence

Produire un vaccin contre le coronavirus ferait de Cuba l'un des pays moteurs d'Amérique latine. L'île a d'ailleurs déjà proposé son futur vaccin à des pays amis comme le Venezuela, la Colombie s'est elle aussi dit intéressée. Sur le plan économique, Cuba est dans une situation difficile, toujours sous embargo international, mais le pays n'a pas voulu s'inscrire dans le dispositif COVAX qui permet aux Etats les moins riches de réserver des doses de vaccins.

Le pays a joué la carte du nationalisme vaccinal et montre aujourd'hui qu'il peut faire jeu quasi-égal avec les vaccins américains, trouver sa place aux côté des Russes et des Chinois - les deux pays qui trustent la plupart des commandes sur le continent. C'est un vecteur d'influence, sinon de propagande du modèle cubain.

La diplomatie médicale critiquée... mais relancée

Depuis les années 60, l'ensemble du système de santé cubain est l’un des piliers de la "révolution socialiste", et il s'exporte. A l'année, environ 30 000 professionnels de santé sont déployés pour des missions de quelques semaines ou quelques mois partout dans le monde. Ces missions sont devenues payantes, elles rapportent aujourd'hui à l'Etat beaucoup d'argent : quasiment 8 milliards de dollars l'an dernier, plus que le tourisme et plus que les transferts de devises de la diaspora.

En Martinique, les médecins cubains n’ont pas totalement convaincu : "Cette action en a irrité plus d’un et dérangé le système établi", selon le président de la Collectivité territoriale, Alfred Marie-Jeanne https://t.co/jQz7OG2Aed #AFP @F_Marsot pic.twitter.com/IkK7UozOL6 — Agence France-Presse (@afpfr) October 15, 2020

Mais ces dernières années, cette diplomatie médicale s'était un peu essouflée : Cuba a perdu des clients comme le Brésil, l'Équateur, la Bolivie et le Salvador, tous passés à droite. La pandémie l'a donc remise au goût du jour. Preuve en est, on a vu des médecins cubains débarquer en Italie, à Andorre, en Martinique pour pallier le manque de main d'oeuvre locale. Toutefois, la pratique a fait l'objet de critiques féroces, de nombreux pays dénonçant du travail forcé.

En effet, les médecins doivent notamment reverser une partie de leur salaire à l'Etat (ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une plainte déposée à la Cour pénale internationale pour "faits d'esclavagisme"). D'autres, doivent donner leur passeport à l'un de leurs responsables quand ils l’arrivent dans le pays, et s’ils abandonnent leur mission, ils se voient interdire l’entrée sur le territoire cubain pendant huit ans.