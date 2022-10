Brittney Griner, huit mois de prison en Russie pour avoir vapoté du cannabis

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Dans sa cellule, son matelas a du être rallongé pour accueillir ses 2,06 mètres. Mais sa silhouette androgyne couverte de tatouages n'a pas beaucoup l'occasion de se déployer. En prison depuis huit mois, déprimée, Brittney Griner a même refusé le ballon de basket que ses avocats voulaient lui envoyer.

Le 17 février, quelques jours seulement avant l'attaque russe en Ukraine, la joueuse des Phoenix Mercury, dans le Connecticut, est arrêtée à l'aéroport de Moscou. Depuis 2014, pendant l'intersaison américaine, celle que l'on considère comme l'une des meilleurs basketteuses du monde, et qui, dès l'université savait dunker comme les garçons, joue à Ekaterinbourg, place forte du basket féminin, pour améliorer son salaire, comme le font beaucoup de sportifs.

Retenue en Russie depuis février, la basketteuse Brittney Griner est condamnée à 9 ans de prison pour trafic de cannabis. Elle avait amené sur le territoire russe une petite quantité de liquide de vapoteuse à base de cannabis. pic.twitter.com/frC0OYRFaq — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) August 4, 2022

Dans son bagage à main, une vapoteuse et deux cartouches de liquide à base de cannabis. Légal aux États-Unis, illégal en Russie. Elle plaide coupable, et en août, elle est condamnée à neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue.

Son statut d'athlète internationale fait d'elle une belle monnaie d'échange alors qu'éclate la guerre en Ukraine. Son sort aujourd'hui ne dépend pas d'un tribunal mais des tractations entre Washington et Moscou qui s'oppose sur le conflit.

Un cas initialement peu médiatisé

Les premiers mois, son arrestation n'est pas du tout médiatisée. Au point même que la superstar de la NBA, LeBron James, se demande publiquement si les autorités américaines font assez d'efforts pour la libérer.

Pour une sportive deux fois médaillée olympique, deux fois championne du monde avec les États-Unis, le silence qui entoure sa détention semble assourdissant. Outre-atlantique, certains disent que c'est parce qu'elle est une femme noire et lesbienne que son cas n'est "pas une priorité". Brittney Griner s'est pourtant imposée comme l'une des premières superstars féminine dans son sport, ce qui lui a permis de devenir la première athlète homosexuelle à être sponsorisée par Nike.

Le 4 juillet, Brittney Griner écrit une lettre à Joe Biden, rendue publique par un journaliste de la chaîne ESPN. La star de la WNBA y lance un appel à l'aide sans équivoque. "Je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours. Je me rends compte que vous faites face à tant de choses, mais s’il vous plaît, ne m’oubliez pas, ainsi que les autres détenus. S’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison", écrit la basketteuse. "Le 4 juillet, notre famille honore normalement le service de ces hommes qui se sont battus pour notre liberté, y compris mon père qui est un vétéran de la guerre du Vietnam.(...) la liberté signifie quelque chose de complètement différent pour moi cette année".

Sa femme, Cherelle, s'expose dans les médias pour demander que la Maison Blanche se manifeste.

Brittney Griner’s wife Cherelle says it is “very disheartening” that she still has not heard back from the White House — after Brittney penned a handwritten letter to Pres. Biden from a Russian prison pleading for help. pic.twitter.com/MTyQqCJIBj — CBS Mornings (@CBSMornings) July 5, 2022

Le plus vraisemblable toutefois, c'est que la diplomatie silencieuse est à l'oeuvre et qu'une sur-politisation de son affaire risque de crisper les Russes, voire de rompre les négociations. Le Kremlin a d'ailleurs plusieurs fois reproché à Washington de faire des déclarations publiques sur les négociations en cours.

Un cas de "détention arbitraire"

Mais la sévère condamnation de Brittney Griner, cet été, contraint la Maison Blanche à s'exprimer, à dénoncer une "détention arbitraire" et "abusive". Les États-Unis accusent désormais Moscou d'instrumentaliser son cas pour arracher des concessions. Mi-septembre, le président Joe Biden rencontre la femme de Brittney, Cherell, et lui assure qu'il faisait tout pour la rapatrier.

Un vrai mouvement de soutien commence à être plus visible. Le 4 août, les joueuses de Phoenix et de Connecticut ont observé 42 secondes de silence, comme le numéro de maillot de la joueuse, avant leur match de championnat WNBA.

Le site "nous sommes Brittney Griner" (we are BG) où l'on peut laisser des morts de soutien, des personnalités comme Hillary clinton ont aussi demandé sa libération (tweet hillary).

Vers un échange de prisonniers

Les discussions avec la Russie sont en cours, les termes de la négociation sont globalement connus (Washington assure avoir fait une offre "conséquente" et "sérieuse" à Moscou) : Brittney Griner et un autre Américain, Paul Whelan, un ancien marine qui purge une peine de 16 ans pour "espionnage", devraient être échangés contres un ou plusieurs prisonniers.

Viktor Anatolievitch Bout, surnommé "le marchand de mort", un trafiquant qui a vendu des armes à Al-Qaïda, aux Talibans, à divers rébellions et militants au Rwanda, en Sierra Leone. La Russie cherche depuis longtemps à le faire libérer.

The U.S. could release convicted Russian arms dealer Viktor Bout to secure the freedom of Brittney Griner and Paul Whelan, according to a CNN report.



In 2010, 60 Minutes reported on how DEA agents captured Bout, who's been called the "Merchant of Death." https://t.co/7AjXGCy080 pic.twitter.com/qaLUuiUmEU — 60 Minutes (@60Minutes) August 1, 2022

Viktor Anatolievitch Bout a été arrêté en Thaïlande en 2008, il purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Son parcours hors du commun a été l'une des inspirations du film "Lord of War" dans lequel Nicolas Cage interprète un cynique trafiquant d'armes.

Échangés peut-être aussi contre Vadim Krasikov. Condamné à la perpétuité pour avoir abattu de trois balles un Géorgien issu de la minorité tchétchène, dans un parc de Berlin, le 23 août 2019. Lui est en détention en Allemagne. Moscou a toujours nié toute implication, mais la justice allemande a désigné de manière explicite les autorités russes comme les donneurs d'ordre, selon le président de la Cour, Olaf Arnoldi. Toutefois, pour certains observateurs, cette proposition d'échange de prisonniers ne ferait qu'encourager les prises d'otages Américains. Une civile et un marine contre deux meurtriers. Certains jugent par ailleurs les termes de l'accord déséquilibrés. Bref, il y a des tensions et des réticences dans l'administration américaine, ce qui peut compliquer les négociations. Brittney Griner, elle, a assisté à l'audience de ce mardi à distance, par vidéo, depuis sa prison. Elle vient de fêter ses 32 ans derrière les barreaux.