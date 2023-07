Brésil : bien qu'inéligible, le visage de Jair Bolsonaro inonde le marché... des souvenirs

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Battu par Lula lors des dernières élections, l'ancien chef de l'Etat a été déclaré inéligible pour huit ans. Mais sa "mémoire" est entretenue via une boutique en ligne, lancée par son fils. Il est possible d'y acheter des tasses, des carnets, et même des "décorations de fête Bolsonaro".

Tout souriant, avec un chapeau de cow-boy blanc... Le visage de Jair Bolsonaro, on peut le trouver sur des carnets, sur des tasses et des calendriers. Et même, depuis quelques jours, des décorations pour gâteaux et des petits chapeaux pointus en papier pour faire la fête à l'effigie de l'ancien président du Brésil. Ce "kit de fête", d’extrême droite, aux couleurs du Brésil, jaune, vert, coûte une trentaine d’euros.

C'est son fils, Eduardo qui a lancé une boutique en ligne en février, quelques mois après la défaite de son père. Jair Bolsonaro participe et soutient cette initiative : la démarche est évidemment politique. Le calendrier, par exemple, n’est pas juste une succession de photos de l’ex-président.

"Garder en mémoire le bon travail de Bolsonaro"

L’idée est de "garder en mémoire le bon travail de Bolsonaro", "de revenir sur les grands moments de son mandat", car il est "celui qui connaît le passé peut mieux voir l’avenir", défend ainsi le site marchand. Pour certains partisans de Jair Bolsonaro, cités par le correspondant à Rio du Guardian, ces décorations patriotiques sont parfaites pour détecter et faire fuir de son quotidien les "gauchistes infiltrés". Le journal brésilien Estadao note aussi que le slogan, noté sur tous ces produits, a des airs de revanche : "Notre rêve est plus vivant que jamais".

Et pourtant, Jair Bolsonaro est inéligible pour huit ans, pour "abus de pouvoir politique" et "désinformation" : il disait que le système du vote électronique au Brésil n'était pas fiable. Écarté du devant de la scène politique brésilienne, ce site est une manière de mettre sa popularité au service de son parti. Car si lui est sur la touche pour le moment, la droite et l'extrême droite se cherchent un leader. Et le nom de sa femme, Michelle Bolsonaro, circule déjà pour un ticket pour la vice-présidence en 2026. Très investie dans la dernière campagne, femme charismatique, Michelle Bolsonaro, qui partage les idées de son époux, a le soutien de la très puissante Église évangélique brésilienne.