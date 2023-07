"Barbie" au cinéma : un dessin représentant une carte du monde dans le film provoque des tensions géopolitiques

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La comédie hollywoodienne, qui sort en France mercredi 19 juillet, fait visiblement des mécontents en Asie, notamment aux Philippines.

Il y a des domaines avec lesquels on ne plaisante pas, même à Hollywood. Et sur les frontières, il faut faire très attention, même quand on est une poupée en plastique. Les scènes qui suscitent des remous sont celles où l’on voit Barbie devant une carte du monde, façon dessin d’enfant.

À côté du bloc d’Asie, bleu, des pointillés blancs, comme on peut le voir dans la photo illustrant ce tweet ci-dessous :

Or, pour plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, c’est une provocation. Ces lignes, dessinées sur la mer de Chine méridionale, ne représentent pas la réalité, mais les revendications de Pékin. Pour les Philippines, et pour d’autres pays de la région, ces pointillés ne sont pas innocents : ils reprennent le récit chinois et ses désirs expansionnistes.

Revendications chinoises...

Dans la réalité, cette ligne a même un nom : "Nine dash line", la "ligne des neuf traits". C’est une frontière maritime non reconnue par l’ONU, au sud de la Chine, près des côtes du Vietnam, de la Malaisie et des Philippines, connue comme une zone riche en poissons, en pétrole et en gaz naturel.

Et c'est là que régulièrement des petits navires de pêcheurs philippins et vietnamiens sont confrontés aux grands navires chinois. Et ça, "ce n'est pas un film", peste un sénateur philippin. Pékin veut installer des bases dans cette région du globe : cette frontière apparaît sur les documents officiels chinois, ainsi que sur les passeports chinois.

... Et un trait en moins

À cause de cette carte, le Vietnam a décidé début juillet d’interdire le film Barbie dans ses salles. Aux Philippines, la discussion a été plus longue. Manille a déjà interdit deux films à cause de la représentation de cette "ligne en neuf traits", Abominable en 2019 et Uncharted en 2022. Pour Barbie, les autorités ont d’abord demandé aux studios Warner de flouter la carte. Pas de réponse. Un gros conciliabule s'est ensuite tenu au ministère des Affaires étrangères : des agents ont visionné "méticuleusement" le film deux fois, puis l’ont envoyé à des experts juridiques. Conclusion : il n’y a pas neuf traits, mais huit.

Donc, ce n’est pas une carte, mais bien l’itinéraire du voyage imaginaire de Barbie dans le "monde réel". C’est d’ailleurs ce qu’avait répondu la Warner au moment de la polémique avec le Vietnam : "La carte qui apparaît dans Barbie est faite pour ressembler au dessin d'un enfant. Les gribouillages sont censés représenter le voyage imaginaire de Barbie de son univers vers le monde réel. Ce n'est en aucun cas une déclaration d'aucune sorte..."

Erreur, naïveté ou attention envers les censeurs chinois ? Quand on voit la taille du marché chinois du cinéma, certains se demandent.