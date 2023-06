Avec jusqu'à 45 degrés à l'ombre, l'Asie du Sud-Est suffoque sous la canicule écouter (2min)

Depuis plus de deux mois, maintenant, une vague de chaleur extrême s'abat sur la région et les pénuries d'électricité sont de plus en plus nombreuses.

A cause de la canicule, des personnes profitent de la climatisation d'un centre commercial à Hanoï (Vietnam), le 3 juin 2023. (NHAC NGUYEN / AFP)

L'histoire se passe jeudi 2 juin, à Hanoï, au Vietnam. Elle a pour décor un centre commercial hypermoderne, le Aeon Mall. Ce jour-là, des milliers de personnes investissent alors les allées. Mais pas pour faire du shopping, pour profiter de la climatisation : des jeunes, des vieux, des parents avec leurs enfants sous le bras, équipés de grands plaids pour s'asseoir, de quoi manger, jouer et s'occuper plusieurs heures en attendant que l'électricité revienne dans leur quartier. >> Canicule : il est urgent d'adapter les villes aux futures vagues de chaleur Débordé par l'afflux de ceux qu'on pourrait appeler "des réfugiés climatiques temporaires", incapables de rester chez eux en raison de la chaleur, le centre a fini par leur ouvrir une grande salle bien fraîche. Tout le week-end, les habitants sont venus y dormir à même le sol, se reposer, et surtout se protéger du coup de chaleur parfois mortel en faisant redescendre leur température corporelle. Ces derniers jours, dans le nord du Vietnam, le thermomètre a connu des pointes à 44°C. Conséquence : la demande d'électricité a grimpé en flèche, +22% à Hanoï entre avril et mai selon la compagnie d'électricité, qui, pour assurer la sécurité du réseau, est contrainte de multiplier les délestages et les coupures. Toute la région touchée Le South China Morning Post, le quotidien de Hong Kong qui dresse un état des lieux de la région, donne la parole au directeur d'un Institut de santé publique indien du Gujarat. Le problème, dit-il, c'est que "les populations sont mal informées ; même nos fonctionnaires ne savent toujours pas comment agir en cas de chaleur extrême". Selon la Banque mondiale, dans la seule région du bas Mékong (Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam), jusqu'à six millions de personnes risquent d'être déplacées par le changement climatique d'ici 2050. Normalement, début juin, commence la mousson, une saison plus fraîche qui permet aussi d'arroser les cultures. Mais pour l'instant, la sécheresse persiste et les records continuent de tomber : 45°C en Thaïlande, 43,8°C dans l'est de la Birmanie... Dacca, la capitale du Bangladesh, a quant à elle enregistré sa température la plus élevée depuis les années 1960, avec 40,4°C. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le pays a du fermer lundi sa plus grande centrale électrique, faute d'argent pour acheter le charbon nécessaire à son fonctionnement. Et les délestages vont se multiplier. Six millions de personnes de déplacés ? Comment ces pays s'adaptent-ils à ces vagues de chaleur qui sont amenées à se reproduire ? Sur le modèle du centre commercial d'Hanoï, plusieurs pays ont ouvert des salles de fraîcheur publiques. Certaines villes ont réduit leur éclairage la nuit. dans la capitale vietnamienne, les rues du centre-ville ont été allumées trente minutes plus tard que d'habitude. Mais pour l'instant, tout le monde bricole, en regardant avec inquiétude le niveau d'eau qui baisse dans les centrales hydroélectriques, et les terres qui manquent de pluie.