Aux États-Unis, des grèves en série après la pandémie

Au moins 100 000 salariés américains sont en grève ou sur le point de l'être. Le décompte officiel reste approximatif car le gouvernement ne recense que les mouvements qui impliquent plus de 1 000 grévistes. Ils sont personnels de santé, employés de l'agro-alimentaire, ouvriers... Pendant la pandémie, ils ont travaillé plus qu'avant et plus que les autres, ils ont parfois risqué leur vie en s'exposant au Covid. Aujourd'hui épuisés, alors que leurs entreprises n'ont jamais fait autant de bénéfices, ils réclament de meilleures conditions de travail, soutenus par des syndicats qui repartent à l'offensive après des années de déclin. Ce mouvement aux Etats-Unis a un nom, c'est la "Strike-tober", la grève du mois d'octobre...

#Striketober coming in hot



After years of being underserved and taken for granted - & doubly so during the pandemic - workers are starting to authorize strikes across the country: from @IATSE production workers to @UAW John Deere & @BCTGM Kellogg workers,& many more.



Good. https://t.co/jkgfCfXSwt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 14, 2021

Le 1er octobre, 2 000 employés d'un hôpital privé dans l'État de New York arrêtent le travail. Le 5, 1 400 salariés débrayent chez Kellogg's, le fabricant de céréales, plus de Rice Krispies et les Corn Flakes, les usines s'arrêtent. Et ça n'est pas pour eux, mais parce que l'entreprise est en train de généraliser une nouvelle catégorie d'employés qui n'ont pas accès aux mêmes avantages que les plus anciens et dont les salaires ne seront plus automatiquement ajustés sur le coût de la vie alors que l'inflation augmente comme jamais depuis des décennies.

For years @kpthrive has paid less to thousands of KP employees in California’s Inland Empire and Kern than they pay for the exact same work just a few miles away. Watch the video to learn more about KP's #racialinjustice. #Striketober #BestJobsBestCare pic.twitter.com/ZFbyrK6nEG — Alliance of Health Care Unions (@AHCunions) October 15, 2021

Jeudi dernier, encore plus fort, 10 000 salariés du constructeur de tracteurs John Deere cessent le travail. Quatorze sites de production ou de distribution sont à l'arrêt. Les négociations avaient débouché sur une augmentations des salaires de 5 à 6%, le salaire moyen serait passé de 60 000 dollars à près de 72 000 dollars par an. Pas suffisant ont dit les syndicats qui espèrent obtenir beaucoup plus et revenir aux avantages qui ont été perdus dans les années 90. Ils se savent en position de force : le pays fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre et l'entreprise vise des bénéfices record pour cette année, presque 6 milliards de dollars, 84% de plus qu'en 2019, avant la pandémie.

Des grèves qui aboutissent

En juillet, dans le Kansas, après seulement 19 jours de grève, les 600 salariés d'une usine de gâteaux apéritifs ont obtenu un jour de congé par semaine et des augmentations. Dans l'Oregon, le patron des snacks Nabisco a lui cédé après cinq semaines de conflit. Là encore l'entreprise n'avait pas connu de mouvement social depuis 1969. Hollywood est passé à un cheveu d'une grève massive des équipes de tournage. Un accord a été trouvé in extremis ce week-end pour éviter la paralysie de l'industrie du cinéma.



C'est logique, plus il y a de grèves qui parviennent à leurs fins, plus de nouvelles démarrent. Les États-Unis (où le salaire minimum plafonne toujours à six euros de l'heure contre 10,48 euros en France) doivent se préparer à d'autres mouvements sociaux dans les semaines et les mois qui viennent.