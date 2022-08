Aux États-Unis aussi, les profs manquent à l’appel

C’est une pénurie "catastrophique" pour le Washington Post. Le quotidien américain explique que le pays "n’a jamais connu une situation aussi grave". Côté chiffres, aucune base de données nationale existe mais il pourrait manquer des milliers d’enseignants pour la rentrée 2022. Au Nevada par exemple, 3 000 postes étaient vacants début août, et dans le district scolaire de Houston, au Texas, entre 200 et 1 000 profs manquent encore à l’appel quelques jours avant la rentrée. Ce sont les écoles publiques qui ont du mal à recruter.

Salaires trop bas, manque de considération et épuisement



Les raisons de cette pénurie sont multiples. Il y a d’abord l’épuisement des profs, notamment dû au Covid, le manque de considération du travail d’enseignant et les salaires trop bas. Aux États-Unis, entre 1996 et 2021, la rémunération moyenne des profs a augmenté 15 fois moins vite que celle des personnes ayant le même niveau d’études. Autre raison : la peur des fusillades qui frappent les écoles et bouleversent à chaque fois tout un pays.

Enfin, les enseignants américains sont fatigués par la guerre culturelle éducative menée par certains États. Des États qui adoptent des lois pour restreindre ce que les profs peuvent enseigner et dire sur le racisme, le genre, l’homosexualité. La Floride interdit par exemple à partir de la rentrée de parler d’orientation sexuelle, c’est la loi surnommée "Don’t say gay".

Des profs vétérans et cours dans des gymnases

Face à l’urgence, des solutions temporaires ont émergé à l’échelle des États et non du pays tout entier. Certains parviennent à augmenter le salaire et à proposer par exemple une prime de déménagement.



La Georgie va rappeler des enseignants à la retraite. Au Texas, des districts scolaires ruraux ont décidé de passer à la semaine de quatre jours. En Arizona, qui manque surtout de professeurs de maths, les élèves suivront des cours en ligne, une partie de la journée. Le Nevada envisage de grouper plusieurs niveaux et de faire classe dans les gymnases ou les auditoriums. Plusieurs États acceptent de faire appel aux étudiants d’université qui n’ont pas encore passé le diplôme d’enseignant. Enfin, la Floride a demandé aux vétérans de guerre de venir jouer les profs. Avoir le niveau bac n’est pas exigé mais il faut tout de même passer un test dans la matière que l’on veut enseigner.

.@GovDeSantis on recruiting veterans to the teaching field: "Our veterans have a wealth of knowledge and experience they can bring to bear in the classroom. [...] For too long, the requirements to be a teacher have been too rigid." https://t.co/qgM3g485JT pic.twitter.com/iuXi4ZCZu3 — The Hill (@thehill) August 14, 2022

Les syndicats sont réticents, estimant que cela abaisse le niveau d’enseignement et que les enfants n’en ont pas besoin en ce moment. Aux Etats-Unis, comme partout dans le monde, les confinements et l’école à distance ont laissé des traces. Et comme dit le président d’une association éducative de Floride : "Ce n’est pas parce que vous avez été dans l’armée que vous ferez un bon prof". La discipline ne fait pas tout.